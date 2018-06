Neuron ESB sort sa version 3.6, fournissant hébergement et déploiement de microservices

La version 3.6 est le choix qui s'impose pour construire des interfaces de programmation d'application (Application Programming Interface, API) basées sur des microservices. Dans les précédentes versions de Neuron ESB, les organisations pouvaient facilement créer et héberger des API REST ou des services basés sur SOAP. Dans cette variante, Neuron ESB offre un contrôle granulaire bien plus important sur l'hébergement et le déploiement. Avec Neuron ESB 3.6, les organisations peuvent désormais choisir d'exécuter un service (ou un groupe de services) en tant que service totalement indépendant pouvant être adapté en interne ou en externe en fonction de la consommation, ce en utilisant des services de plateforme comme Docker.

« Nous avons étudié plusieurs plateformes d'intégration dans le but de passer nos solutions logicielles d'informations médicales au niveau supérieur et la plateforme Neuron ESB 3.6 disposait des capacités requises avec une livraison sur le marché plus rapide que les alternatives concurrentes », a expliqué Mahesh Ganjalagunte, directeur d'Online Business Applications, division d'Anju Software et fournisseur du produit IRMS. « Avec Neuron ESB 3.6, nous pouvons fournir des solutions intégrées rapidement au sein de notre secteur, grâce à quoi nous optimisons encore notre logiciel d'ores et déjà de premier rang. Nous nous efforçons continuellement de valoriser notre produit et de créer une meilleure solution logicielle, et nous avons réalisé que nous pouvions aisément étendre les fonctionnalités natives de Neuron ESB pour répondre à nos besoins spécifiques en faisant appel à nos compétences actuelles s'agissant de C# et de la plateforme Microsoft .NET, ce sans avoir à investir dans des ressources externes supplémentaires. »

« La version Neuron ESB 3.6 constitue une nouvelle étape décisive dans l'évolution de la plateforme Neuron. Une grande partie de l'infrastructure a été remaniée pour rendre possible notre vision d'hébergement hybride et faire aujourd'hui de points d'extrémité de services, d'adaptateurs et de flux de travail hébergés et pouvant être déployés de manière indépendante une réalité pour nos clients », a déclaré Marty Wasznicky, vice-président de Neuron ESB. « Il y a aujourd'hui davantage d'organisations qui cherchent à disposer de la flexibilité nécessaire pour développer, tester, déployer et mettre à jour rapidement les capacités de l'entreprise encapsulées en utilisant une architecture microservices. »

Neuron ESB 3.6 propose un grand nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations et de nouveaux connecteurs, parmi lesquels : hébergement au niveau du point d'extrémité (Endpoint level Hosting), auto-inscription des adaptateurs/connecteurs, messagerie des points d'extrémité de services et d'adaptateurs gratuits, activation/désactivation des points d'extrémité en fonction de l'environnement, adaptateur « ServiceNow », nouveaux fournisseurs OAuth, fournisseurs OAuth personnalisés, validation JSON Schema, nouvelle surveillance des API REST, et plus de 100 améliorations de produits. Pour découvrir l'ensemble des nouveaux connecteurs, fonctionnalités et améliorations de manière approfondie, vous pouvez consulter les informations complètes relatives à la nouvelle version dans l'article en ligne Neuron ESB 3.6 Released (en anglais).

Si vous utilisez actuellement la version Neuron ESB 3.5, nous vous prions de télécharger le programme Neuron ESB 3.6 pour mettre à jour votre installation. Les clients actuels peuvent obtenir le patch ou le programme d'installation complète sur le site Internet Neuron ESB Support. Si vous démarrez avec Neuron ESB, vous pouvez télécharger le programme d'installation complète sur le site Internet de Neuron ESB.

À propos de Neuron ESB

Neuron ESB est une plateforme d'intégration d'applications, de services et de flux de travail qui simplifie la messagerie, l'intégration de système et l'accès aux services Web. Elle facilite une intégration rapide d'applications disparates et accélère l'adoption d'une architecture orientée sur les services. Dans le monde entier, des entreprises œuvrant dans différents secteurs ont recours à Neuron ESB pour déployer des projets d'intégration complexes en l'espace de quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. La bibliothèque de connecteurs fiables de Neuron ESB permet de gérer de nombreux cas d'utilisation non pris en charge par d'autres produits d'intégration ; vous n'aurez donc en principe pas à écrire de code additionnel pour améliorer ou remplacer un connecteur existant qui ne répondrait pas à vos besoins. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.neuronesb.com et suivez Neuron ESB sur Twitter.

À propos d'Online Business Applications

Online Business Application, Inc. (OBA) s'engage à fournir des solutions logicielles de pointe aux secteurs de la pharmaceutique, de la biotechnologie et des équipements médicaux dans les domaines des communications médicales et de la sécurité des médicaments depuis plus de trente ans. IRMS, solution complète produite par OBA, est la solution de gestion logicielle des informations médicales la plus importante au monde. Le logiciel IRMS propose des outils améliorés, dont l'IRMS-BUS (plateforme Neuron ESB 3.6). A l'ère des applications de gestion des informations spécialisées, des appareils mobiles, des services web et du cloud computing, il est essentiel de disposer d'un outil unique qui vous permet de faire tout ce que vous souhaitez – c'est là qu'intervient l'IRMS Integration Bus (IRMS-BUS). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.irmsonline.com.

