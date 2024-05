Neusoft bringt OneCoreGo® Global In-Vehicle Intelligent Mobility Solutions 5.0 auf den Markt

BEIJING, 2. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Kürzlich stellte die Neusoft Corporation (Neusoft, SSE:600718) auf der Auto China 2024 OneCoreGo® Global In-Vehicle Intelligent Mobility Solutions 5.0 vor und präsentierte damit ihre innovativen Errungenschaften im Bereich AI+ Automotive. Es ist auch eines der Produkte, die im Rahmen der intelligenten Lösungsstrategie von Neusoft entwickelt wurden.

Seit den 1990er Jahren hat Neusoft eine umfangreiche Palette von Navigationsprodukten für den globalen Markt bereitgestellt. Das neu eingeführte OneCoreGo® Global In-Vehicle Intelligent Mobility Solutions 5.0 erweitert das Neusoft-Ökosystem im Fahrzeug. Durch die Einführung der Produktsysteme One Map, One Sight und One Store geht OneCoreGo® über technologische Produkte hinaus und ermöglicht es globalen Automobilherstellern, außergewöhnliche intelligente Erlebnisse im Fahrzeug für die Verbraucher zu schaffen.

One Map: Vielfältige Mobilitätsbedürfnisse befriedigen

Neusoft arbeitet auf einer einheitlichen Kartenplattform und verbessert seine vier Kernprodukte: Globale Navigation, EHP, ISA und DR. Neusofts globale Navigation integriert fortschrittliche KI-Technologien und beinhaltet NLP-Großmodelltechniken, um einen "KI-Piloten" für Benutzer zu entwickeln. Mit Hilfe einer 3D-Engine wird eine 3D-Kartenschnittstelle erstellt, die den Benutzern ein besseres Verständnis der Navigationshinweise vermittelt. Durch die Nutzung der V2X-Technologie bietet das System außerdem mehrere Funktionen, wie z. B. Geschwindigkeitsführung bei grüner Welle, Fußgängerkollisionswarnung und kooperatives Zusammenführen von Fahrzeugen, um die Fahrsicherheit und die Verkehrseffizienz weiter zu erhöhen.

Ein Anblick: Immersives Fahrerlebnis schaffen

Die AR-Produkte von Neusoft haben vier technologische Iterationen durchlaufen und wurden zu AR For Car weiterentwickelt. Das jüngste Upgrade beinhaltet Mixed Reality, das eine tiefe Integration virtueller Informationen mit realen Szenen durch AR-Technologie ermöglicht und den Nutzern eine intuitivere und präzisere Navigationsführung bietet. Und die Funktion Lane AR nutzt Kameras und Sensoren, um Straßeninformationen in Echtzeit zu erfassen. In Kombination mit SD Map werden dem Fahrer wichtige visuelle Hinweise wie Kreuzungen und Abbiegungen in seinem Blickfeld angezeigt, so dass er die Navigationsanweisungen leichter verstehen und ihnen folgen kann.

Ein Geschäft: Verbesserung des globalen Ökosystems für Anwendungen im Fahrzeug

Mit dem Konzept der "Nutzerzentrierung, Ökosystemintegration und regionalen Anpassung" hat Neusoft ein globales Ökosystem für bordeigene Apps entwickelt. Auf der Grundlage des intelligenten Cockpits deckt es eine breite Palette von Inhalten ab, darunter Audio-Video-Unterhaltung, soziale Interaktion, Echtzeit-Navigation und gemeinsame Tools usw. Mit One Store können Automobilhersteller ein komplettes Ökosystem von Fahrzeug-Apps erhalten, das auf den Präferenzen der Nutzer in verschiedenen Regionen basiert, und so Zeit und Mühe bei der Auswahl, Bewertung und Zusammenarbeit mit Drittanbietern sparen.

Herr Rong Xinjie, Geschäftsführer und Strategieleiter von Neusoft, erklärte: "2024 wird Neusoft die Strategie der intelligenten Lösungen umsetzen, um KI-gestützte Lösungen, datenwertbasierte Lösungen und serviceorientierte Lösungen zu entwickeln. Die Einführung von OneCoreGo® Global In-Vehicle Intelligent Mobility Solutions 5.0 wird die digitalen und intelligenten Fähigkeiten von Neusoft weiter integrieren, um die globale Mobilität zu stärken. Neusoft wird sich auch in Zukunft eng an Branchentrends und Kundenbedürfnissen orientieren, Technologie und Produkte innovativ weiterentwickeln und mit globalen Ökosystempartnern zusammenarbeiten, um ein offenes, kooperatives und für beide Seiten gewinnbringendes Ökosystem für Apps im Fahrzeug aufzubauen, das neue Möglichkeiten und Impulse für die Entwicklung der Automobilindustrie bietet."

Für weitere Informationen über Neusoft besuchen Sie bitte www.neusoft.com.