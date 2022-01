JAKARTA, Indonésie, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- L'industrie de l'huile de palme est en bonne voie pour atteindre la neutralité carbone. Les faits et les chiffres prouvant cette grande réalisation ont été présentés lors du webinaire : « Net-Zero Emissions: Achievements and Way Forward in the Palm Oil's Production » (« Neutralité carbone : accomplissements et avancées dans le domaine de la production de l'huile de palme »), tenu par le Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) le 26 janvier 2022.

Au cours de la session d'ouverture, le député européen Seán Kelly a souligné la nécessité d'un partenariat entre l'Union européenne et les pays producteurs, et a réaffirmé que l'huile de palme pouvait tout à fait être produite durablement. La déclaration du député Kelly assurant la réalisation de progrès en matière de durabilité a été confirmée par Tan Sri Dr Yusof Basiron, directeur exécutif du CPOPC, qui a insisté sur le fait que l'industrie de l'huile de palme avait commencé à travailler sur la neutralité carbone bien avant les autres secteurs et a rappelé le rôle crucial de cette huile dans le développement des pays producteurs.

Des experts de différents horizons ont expliqué les dernières avancées prouvant l'engagement des pays producteurs envers la production durable d'huile de palme. Les données scientifiques présentées lors de l'événement, ont une nouvelle fois démontré que les faux discours concernant l'huile de palme, notamment concernant son rôle dans la déforestation, doivent et peuvent être démystifiés.

Le Dr Rosediana Suharto, directrice de l'ONG indonésienne Responsible Palm Oil Initiative, a précisé que la déforestation en Indonésie ne cessait de diminuer et que l'industrie de l'huile de palme évoluait constamment pour fonctionner de manière durable, conformément aux mesures strictes du gouvernement. Elle a mis l'accent sur le rôle crucial des petits exploitants ainsi que sur leurs intérêts dans le débat mondial sur l'huile de palme.

L'importance des petits exploitants a également été soulignée par le Dr Ruslan Abdullah, du Conseil malaisien de l'huile de palme, qui a donné un aperçu exhaustif des performances de la Malaisie en matière de réduction des émissions de CO2 par rapport à d'autres pays, en décrivant les mesures nationales visant à améliorer la production d'huile de palme et à réduire les émissions de GES.

Enfin, le Dr Wan Yee Lam, de South Pole, a expliqué comment les entreprises pouvaient planifier efficacement leurs activités pour atteindre la neutralité carbone en suivant des méthodologies spécifiques, telles que celles définies par le cadre Corporate Net-Zero Standard de la SBTi.

D'autres aspects importants ont également été abordés lors de la session de questions-réponses. La coopération entre les pays producteurs et les pays avancés a été identifiée comme un aspect central du vaste débat autour de l'huile de palme, qui doit être examiné et amélioré pour garantir que l'huile de palme soit considérée équitablement. Il faudra faire appel à des instances telles que le groupe de travail conjoint ASEAN-UE sur les huiles végétales pour une discussion objective sur l'huile de palme.

Toutes les présentations peuvent être téléchargées ici.

SOURCE Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)