New Access abre escritórios em Miami para atuar no mercado dos EUA e também fortalecer sua presença na América Latina e Caribe

MIAMI, 25 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A New Access, proeminente fornecedora de software de operações bancárias privadas, anunciou hoje a abertura de novos escritórios em Miami, Flórida. Isso confirma a ênfase dada pela New Access aos mercados dos EUA e da América Latina no desenvolvimento de seus negócios, em consonância com a estratégia de crescimento da empresa.

A New Access, sediada em Genebra, está executando o plano de desenvolvimento de seu crescimento, já tendo conquistado clientes em Miami, Bahamas, Panamá, Costa Rica, México e Brasil. A empresa espera usar sua forte base de clientes em Miami para se expandir ainda mais no mercado dos EUA.

O apoio para essa expansão será fornecido pela forte base de recursos já bem estabelecida nos territórios essenciais da New Access na Suíça, Liechtenstein, França, Reino Unido, Bélgica, Holanda e Luxemburgo.

"Miami será o centro de nossas atividades de desenvolvimento de negócios, voltado para os EUA e para a América Latina, que são mercados que oferecem as oportunidades de crescimento mais promissoras. Isso também irá permitir à New Access estar operacionalmente mais próxima de seus clientes nessas regiões", disse o presidente-executivo para as Américas e vice-presidente-executivo da New Access, Daniel Chidiac.

"Esse é um marco importante no plano de expansão e crescimento da empresa. A New Access desenvolveu uma suíte Front-to-Back completa de soluções capazes de atender as necessidades de bancos e corretores nos mercados visados dos EUA e da América Latina. Estamos muito satisfeitos com essa oportunidade, que irá consolidar nossa posição de liderança internacional", acrescentou o presidente-executivo da empresa, Vitus Rotzer.

Sobre a New Access

A New Access fornece soluções de software Front-to-Back ágeis e escaláveis, projetadas para atender necessidades específicas dos setores de operações bancárias privadas e de gestão de riquezas. Evoluindo em um ambiente regulatório complexo e mutável, as soluções da New Access ajudam os banqueiros a se conectar de maneira conveniente e eficaz com seus clientes graças a novos canais digitais.

Nossa oferta cobre todo o ciclo de vida de relacionamento com o cliente desde a abertura de conta, passando pelos dados do cliente e gerenciamento de documentos à gestão de seus portfólios:

Integração e Gestão de Relacionamento com Clientes (CRM – Client Relationship Management), Sistema de Gerenciamento de Documentos Eletrônicos (EDMS – Electronic Document Management System) seguro com o LOGICAL ACCESS®, Portfólio e Gestão de Pedidos (PMS/OMS) com o EQUALIZER®, Gestão de Dados de Clientes com o CIM e uma abrangente solução de Core Banking com o APSYS.

A nova solução Front-End BANKER'S FRONT da New Access integra em uma visão de 360° todas as informações vinculadas ao cliente, incluindo: processos de integração, documentos, portfólios e dados do cliente.

A New Access fornece Serviços Gerenciados profissionais e personalizados, o que envolve operar ou executar sistemas de TI, bem como serviços de gerenciamento de aplicações para seus clientes.

Com sede em Genebra, a New Access já instalou suas soluções em mais de 180 locais em 19 países.

