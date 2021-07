New Mountain Capital va acquérir Flexan

Basée à Lincolnshire, IL, Flexan est une organisation de conception et de fabrication en sous-traitance à service complet, spécialisée dans les composants de haute précision en silicone, caoutchouc et thermoplastique pour l'industrie des dispositifs médicaux. Fondée en 1946, Flexan est au service d'un grand nombre des entreprises de dispositifs médicaux les plus respectées au monde, qui apprécient l'expérience exceptionnelle de Flexan, son engagement envers la qualité et son exécution supérieure. En s'associant avec ILC Dover, l'entreprise combinée aura la possibilité de tirer parti de leur expertise et de leurs capacités respectives pour servir une clientèle plus large située sur les marchés finaux des dispositifs médicaux et de la biopharmacie.

« L'expertise de Flexan en matière de moulage de silicone et d'extrusion thermoplastique permet à l'entreprise de fournir des composants et des dispositifs essentiels aux fabricants de dispositifs médicaux et, en fin de compte, d'améliorer les soins aux patients », a déclaré Andre Moura, directeur général de New Mountain Capital. « Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec les équipes de direction de Flexan et d'ILC Dover pour conduire le prochain chapitre de la croissance et de l'innovation sur les marchés des sciences de la vie. »

Il s'agit de la deuxième acquisition réalisée par ILC Dover depuis l'annonce d'un partenariat avec New Mountain Capital au début de 2020. Cette acquisition permettra à ILC Dover de continuer à développer ses solutions dans le domaine des sciences de la vie pour sa clientèle mondiale, notamment pour les marchés finaux pharmaceutiques et biopharmaceutiques.

Simpson Thacher & Bartlett LLP a agi comme conseiller juridique de New Mountain Capital et Kirkland & Ellis LLP a agi comme conseiller juridique de Flexan. BNP Paribas a agi comme conseiller financier de New Mountain Capital et Baird a agi comme conseiller financier de Flexan.

À propos de New Mountain Capital :

Basée à New York, New Mountain Capital est une société d'investissement qui met l'accent sur la création et la croissance d'entreprises, plutôt que sur la dette, tout en cherchant à accroître la valeur du capital à long terme. La société gère actuellement des fonds de capital-investissement, des fonds d'investissement publics et des fonds de crédit dont l'actif sous gestion s'élève à plus de 33 milliards de dollars. New Mountain recherche les entreprises qu'elle considère comme étant les leaders de la croissance de la plus haute qualité dans des secteurs soigneusement sélectionnés et elle travaille ensuite intensivement avec leur direction pour accroître la valeur de ces entreprises. Pour de plus amples renseignements sur New Mountain Capital, veuillez consulter le site www.newmountaincapital.com.

À propos d'ILC Dover :

ILC Dover est un leader mondial dans la conception et la production innovantes de solutions de protection flexibles pour les secteurs pharmaceutique et biopharmaceutique, de la défense contre les inondations, de la protection individuelle, du conditionnement en vrac et aérospatial. Nos clients témoigneront de notre dévouement inlassable envers les produits de haute qualité, la technologie de pointe et le service réactif, car nos solutions visionnaires ont amélioré l'efficacité tout en protégeant les personnes, les produits et l'infrastructure dans des conditions dangereuses grâce à des solutions de protection flexibles depuis 1947. Pour de plus amples renseignements sur ILC Dover, veuillez consulter le site www.ilcdover.com

Avertissements :

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des « déclarations prévisionnelles », y compris et sans limitation, des déclarations relatives aux caractéristiques et aux utilisations des produits, au potentiel de vente et aux dates cibles pour le lancement des produits, à la mise en œuvre d'initiatives stratégiques et à d'autres déclarations relatives à nos développements commerciaux et à nos performances économiques futurs. Bien que ces déclarations prospectives représentent notre jugement et nos attentes futures concernant le développement de nos activités, un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les développements et les résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes. La société ne s'engage pas à réviser publiquement les déclarations prévisionnelles pour refléter des événements ou des circonstances futurs et ne sera pas tenue responsable de l'utilisation de ces informations.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1581732/ILC_Flexan_PR.jpg

Related Links

http://www.ilcdover.com



SOURCE New Mountain Capital