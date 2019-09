New Nordic Group anuncia novo desenvolvimento estratégico

Por meio desta oportunidade, a Far East Hospitality desenvolverá as propriedades atuais rumo a um patamar mais elevado.

Esta reorganização de propriedades é a segunda em Pratumnak Hill, e o New Nordic Group manterá o desenvolvimento durante um período de tempo. "Este foi um tremendo passo à frente no desenvolvimento e no crescimento contínuo da empresa", disse o presidente do New Nordic Group, Kurt Svendheim.

Para obter mais informações, entre em contato com Paul Simpson, diretor geral de operações, em paul@aurangroup.com ou pelo telefone +66 6 1049 9293.

FONTE New Nordic Group

