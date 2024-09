New Terracotta e NCS Colour estabelecem uma parceria sustentável para design aprimorado

LISBOA, Portugal, 30 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A New Terracotta e a NCS Colour têm o prazer de anunciar a sua parceria, ao alinhar uma experiência verdadeiramente artesanal com o design digital avançado. Esta colaboração celebra a sustentabilidade e o património, elementos-chave do design português, à medida que os azulejos artesanais da New Terracotta se juntam à plataforma NCS+.

A integração dos azulejos New Terracotta no NCS+ coloca as suas criações artesanais únicas no centro do processo de tomada de decisão do designer. Os profissionais podem agora incorporar perfeitamente esses azulejos artesanais nos seus projetos durante a fase crítica de seleção de materiais. Esta parceria melhora a precisão das cores e a inovação no design, unindo o artesanato tradicional à tecnologia moderna. Os azulejos, medidos através do Sistema NCS, permitem aos designers tomar decisões informadas e detalhadas, melhorando a eficiência e a sustentabilidade.

Elevando o Artesanato Os azulejos artesanais da New Terracotta refletem o seu compromisso com métodos sustentáveis e tradicionais, criando designs únicos e orgânicos. Ao colaborar com a NCS Colour, a empresa traz o seu trabalho artesanal intemporal para o mundo digital, permitindo que designers globais incorporem o seu talento artístico em interiores modernos.

Plataforma NCS+: um centro digital para designers No NCS+, os designers podem pesquisar, comparar e integrar os azulejos da New Terracotta nos seus projetos, aliando sustentabilidade à criatividade. Esta colaboração permite aos projetistas um acesso contínuo aos azulejos medidos com o sistema NCS, garantindo precisão e eficiência na seleção de materiais.

"Estamos entusiasmados em levar o artesanato da New Terracotta a um público global através da plataforma NCS+, combinando o melhor da tradição e da tecnologia", disse Marcus Mansjö, vice-presidente de produto da NCS Colour.

Para mais informações, visite New Terracotta ou NCS Colour.

