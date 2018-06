New York City Regional Center anuncia conclusão de obras em 15 das suas ofertas de projetos até o momento

Desde 2009, o NYCRC já disponibilizou mais de US$ 1,5 bilhões em capital para ajudar a financiar uma ampla variedade de projetos de infraestrutura e iniciativas imobiliárias no Brooklyn, Queens, Manhattan e Bronx. A maioria deste capital foi investido em áreas carentes da cidade de Nova York que necessitam de crescimento econômico de longo prazo. Os exemplos incluem:

US$ 220 milhões para financiar obras a partir do zero no Bronx ;

milhões para financiar obras a partir do zero no ; US$ 108,5 milhões para financiar projetos de revitalização e do zero em Washington Heights (uma Zona de Empoderamento de Upper Manhattan); e

milhões para financiar projetos de revitalização e do zero em (uma Zona de Empoderamento de Upper Manhattan); e US$ 767 milhões para financiar projetos de infraestrutura, de revitalização e do zero no Brooklin, inclusive sete projetos que totalizam US$ 339 milhões no Brooklin Navy Yard .

Os quinze projetos concluídos nas ofertas do NYCRC já colocaram o capital EB-5 para trabalhar em uma ampla gama de iniciativas imobiliárias e de infraestrutura na cidade de Nova York resultando em milhões de metros quadrados de empreendimento e criação significativa de empregos. A seguir incluímos exemplos de projetos concluídos que fazem uso do capital EB-5 a partir das verbas administradas pelo NYCRC:

Uma nova rede de infraestrutura sem fio nas estações de metrô da cidade de Nova York ;

; Revitalização de uma nova unidade de cargas no Aeroporto Internacional JFK;

Revitalização de vários prédios inutilizados e melhorias de infraestrutura nos arredores do Brooklin Navy Yard , o maior parque industrial da cidade de Nova York ;

, o maior parque industrial da cidade de ; Fase 1 da nova unidade de distribuição e processamento de alimentos do Fresh Direct no sul do Bronx ;

; Novos palcos sonoros e espaço de apoio à produção no Steiner Studios, o maior estúdio cinematográfico e televisivo da cidade de Nova York ;

; Fase 1 da revitalização da Estação Rodoviária George Washington Bridge em Washington Heights ;

em ; Complexo de lojas City Point no centro do Brooklyn ;

; Um novo complexo hoteleiro e de consultórios médicos em Washington Heights ;

; Componentes vitais da revitalização do Atlantic Yards no Brooklyn ; e

; e Expansão do Hutchinson Metro Center no Bronx .

"Estamos empolgados com o anúncio de que as obras do projeto em quinze ofertas do NYCRC já estão concluídas," disse Paul Levinsohn, Sócio Gerente do NYCRC. "A criação de empregos resultante de milhões de metros quadrados de empreendimentos novos e das grandes melhorias de infraestrutura é significativa e estamos contentes de termos ajudado a financiar esta iniciativa."

Nos últimos dois anos, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos concedeu um total de US$ 65 milhões em verbas do programa New Market Tax Credit a uma entidade administrada pelo NYCRC. Para receber esta dotação, o NYCRC precisou demonstrar uma missão e histórico de longo prazo de investimento em comunidades de baixa renda.

"Estamos satisfeitos com o reconhecimento do NYCRC pelo Departamento do Tesouro dos EUA como uma organização com um histórico comprovado de disponibilização de capital para áreas que necessitam de investimento," disse George L. Olsen, Sócio Gerente do NYCRC.

Além de ajudar a suprir o desenvolvimento econômico em toda a cidade de Nova York, o NYCRC possibilitou que mais de 4.650 indivíduos (investidores EB-5 e parentes imediatos) que participam de suas ofertas se tornassem residentes permanentes dos Estados Unidos através do Programa de Investidor Imigrante EB-5. Um total de 1.595 aprovações de pedidos I-829 nas ofertas do NYCRC já viabilizaram até o momento a obtenção de residência permanente para 4.652 pessoas. As aprovações dos pedidos I-829 já foram concedidas nas primeiras nove ofertas do projeto.

"A obtenção de mais de 4.650 green cards permanentes e aproximadamente 1.600 aprovações de I-829 é o resultado de anos de trabalho árduo em nome das nossas famílias de investidores," acrescentou o Sr. Levinsohn. "Sabemos que os investidores EB-5 e seus parentes confiam em nossa capacidade de dar auxílio com a obtenção da residência permanente nos Estados Unidos."

Auxiliar a obtenção da residência permanente nos Estados Unidos a milhares de indivíduos representa a mais recente conquista de aprovação do NYCRC. Outros exemplos incluem a residência condicional nos Estados Unidos para 5.774 investidores EB-5 e parentes e aprovações de pedidos I-526 para 2.680 investidores EB-5.

Para saber mais a respeito do NYCRC, acesse www.nycrc.com.

