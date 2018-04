New York City Regional Center anuncia Green Card permanente e reembolso ao seu primeiro investidor EB-5 brasileiro

A residência permanente permite que investidores EB-5 vivam e trabalhem em qualquer lugar dos Estados Unidos e sejam protegidos pelas leis dos Estados Unidos. O cônjuge de um investidor EB-5 e filhos menores de 21 anos também estão autorizados a viver, trabalhar e frequentar a escola em qualquer lugar dos Estados Unidos.

Além disso, o investidor EB-5 brasileiro que investiu no segundo programa do NYCRC recebeu reembolso total do seu investimento EB-5 de US $500.000. Um total de US $125 milhões já foi reembolsado a 250 investidores EB-5 em todo o mundo referente aos dois programas iniciais do NYCRC.

"Estamos muito satisfeitos que o nosso primeiro investidor brasileiro esteja desfrutando de sucesso através de um programa do NYCRC", disse Paul Levinsohn, Diretor Executivo do NYCRC. "O NYCRC leva a sério o nosso papel de estimular a criação de emprego e desenvolvimento econômico, bem como nossa responsabilidade de ajudar nossos investidores EB-5 e suas famílias a atingirem seus objetivos de imigração".

"Esta é uma realização emocionante para o NYCRC e, claro, para os nossos investidores brasileiros", disse Gregg Hayden, Diretor Geral do NYCRC. "Esperamos ajudar muitos outros cidadãos brasileiros no futuro".

Sobre o New York City Regional Center

O NYCRC foi aprovado pelo Serviço de Imigração e Cidadania dos Estados Unidos em 2008 para garantir o investimento estrangeiro para projetos imobiliários e de infraestrutura no âmbito do programa de investidor imigrante EB-5. A empresa foi o primeiro centro regional EB-5 aprovado na cidade de Nova York. Até o momento, o NYCRC garantiu mais de US $1,5 bilhão de capital para 21 projetos de desenvolvimento econômico no Brooklyn, Queens, Manhattan e no Bronx. Exemplos de projetos que utilizam empréstimos fornecidos pelos fundos geridos pelo NYCRC incluem os seguintes:

redesenvolvimento da estação rodoviária George Washington Bridge em Washington Heights ;

em ; construção de uma rede de infraestrutura sem fio nas estações de metrô da cidade de Nova York;

redesenvolvimento do estaleiro naval do Brooklyn (Brooklyn Navy Yard), o maior parque industrial da cidade de Nova York ;

(Brooklyn Navy Yard), o maior parque industrial da cidade de ; construção de nova instalação de processamento e distribuição de alimentos da Fresh Direct no sul do Bronx ;

; ampliação do Steiner Studios, o maior estúdio de cinema e televisão da cidade de Nova York ;

; construção do empreendimento City Point no Downtown Brooklyn ;

; construção de um complexo de consultórios médicos e hotel em Washington Heights;

construção dos principais componentes de redesenvolvimento dos estaleiros Atlantic Yards no Brooklyn ;

; expansão do Hutchinson Metro Center no Bronx ;

; construção da LinkNYC, a iniciativa público-privada que está trazendo a maior e mais rápida rede de infraestrutura Wi-Fi pública do país para as ruas da cidade de Nova York .

Além de abastecer o desenvolvimento econômico, as ofertas do NYCRC permitiram que mais de 4.600 indivíduos se tornassem residentes permanentes dos Estados Unidos através do programa de investidor imigrante EB-5.

Para mais informações sobre o NYCRC, acesse www.nycrc.com.

