Newchic, la plateforme mondiale de mode en ligne, annonce le lancement de son concours de mode 2022 pour les créateurs

Newchic a eu l'idée de créer son concours #ArtYourPossibility 2022 après avoir discuté avec des créateurs de mode sur la relation entre l'art et le plaidoyer social. Faisant écho à la devise de Newchic « make every uniqueness visible » (« montrez votre singularité ») qui encourage les créateurs de tous niveaux d'expérience, la société a décidé d'inviter quatre marques de mode motivées (Selfsow, Koyye, Mensclo et Charmkpr) pour coorganiser le concours de cette année.

« Newchic est ravie de coorganiser ce concours avec quatre marques soucieuses de la RSE », a déclaré M. Zou, président de Newchic. « Ces entreprises ont la même mission que Newchic qui est de fournir des vêtements uniques, créatifs, confortables et décontractés, afin que tous nos clients puissent se sentir plus confiants dans l'expression de leur singularité personnelle. »

Chacune de ces quatre marques se concentre sur une mission sociale spécifique en plus de soutenir l'objectif plus large de Newchic qui est de promouvoir l'unicité, l'expression et la multicréativité (la créativité qui s'inspire d'un éventail de cultures et d'expériences de vie). Selfsow s'efforce de promouvoir l'autonomie et l'indépendance des femmes ; Koyee cherche à mettre l'accent sur l'égalité entre toutes les communautés ; Mensclo préconise une approche « moins c'est plus » de la mode ; et Charmkpr célèbre l'impact de la diversité et de l'appréciation culturelles sur la mode masculine.

Pour le concours de cette année, Newchic recherche des personnes créatives engagées dans le monde entier qui souhaitent partager leurs créations. Aucune expérience de la mode n'est requise. L'entreprise demande seulement aux candidats d'avoir une véritable passion pour la durabilité et la justice sociale.

Une fois inscrits au concours, les créateurs peuvent choisir jusqu'à deux thèmes en rapport avec les missions des quatre marques (comme indiqué ci-dessus). Ils auront quatre semaines pour soumettre leur portfolio, qui comprendra six illustrations par thème et une description de l'histoire derrière un design. Après la clôture des soumissions, le public aura la possibilité de voter pour ses travaux préférés. Newchic sélectionnera les huit finalistes sur la base de ce vote et coordonnera des entretiens individuels avec les créateurs. Pendant la dernière semaine du concours, Newchic organisera une session en direct sur Instagram au cours de laquelle les juges examineront les designs des finalistes en temps réel et annonceront les quatre gagnants en suivant un système de notation. Les quatre gagnants recevront chacun un prix de 1 500 USD.

« Ces deux dernières années, une génération montante de créateurs a utilisé son métier comme un outil puissant pour prendre position contre l'inégalité et exprimer ses convictions », a déclaré M. Zou. « C'est l'une des valeurs fondamentales de Newchic que de tirer parti de ses ressources pour rendre ces perspectives uniques visibles au monde. Que vous soyez étudiant en mode, créateur en exercice ou passionné de mode à vos heures perdues, nous espérons que vous partagerez votre histoire et vos créations avec nous. »

Pour en savoir plus sur comment participer et obtenir les détails complets du concours, veuillez consulter le lien suivant : www.newchic.com/designers2022

Newchic est une plateforme de mode en ligne qui regroupe des marques célébrant la diversité, l'inclusion et la créativité. Fondée en 2014, Newchic a connu un développement rapide à l'échelle mondiale, se classant parmi les meilleurs sites d'achat en ligne. Newchic propose une large gamme de vêtements, de chaussures, de sacs et d'accessoires pour aider les clients conscients à trouver leur style. Newchic a gagné la reconnaissance et la confiance de clients en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

