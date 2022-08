Newchic, plateforme mondiale de mode en ligne, annonce les finalistes du concours

HONG KONG, 24 août 2022 /PRNewswire/ -- Newchic, une plateforme de mode en ligne qui regroupe des marques célébrant la diversité, l'inclusion et la créativité, a annoncé aujourd'hui les sept finalistes de la catégorie 8 meilleurs dessins de son concours 2022 #ArtYourPossibility. Le concours était ouvert à la fois aux designers émergents et aux créatifs ayant peu ou pas d'expérience dans le domaine de la mode pour produire un portfolio d'illustrations originales et de documents écrits.

Les finalistes de cette année sont énumérés ci-dessous, par ordre alphabétique :

Constantin Babeanu

Frenki Ceko

Scarlet Lacasse

Arron Lam

Ana Lloshi

Żaneta Siłkowska

Hyoni Woo

Chacun des sept finalistes a soumis un portfolio qui abordait un ou deux thèmes du concours. Chaque thème était centré sur l'une des marques partenaires de Newchic - Selfsow, Koyye, Mensclo, et Charmkpr - qui se concentrent sur leurs propres missions sociales tout en soutenant l'objectif global de Newchic qui est de donner aux artistes aux multiples talents une plateforme mondiale pour s'exprimer et défendre les causes qui leur tiennent à cœur.

Au cours des prochains jours, Newchic programmera des entretiens vidéo en tête-à-tête avec chacun des sept finalistes ci-dessus et leur donnera l'occasion d'en dire plus sur leur évolution en tant que designer, y compris ce qui inspire leurs créations et l'impact de la créativité sur leur expression personnelle, entre autres.

Le week-end du 27 août 2022 (PST), Newchic organisera un Instagram Live avec les sept finalistes. Au cours de cet événement, un jury de célébrités - dont Paula Franco, Danielle Sarkissian et Marcos Gonzalez - examinera les créations des finalistes en temps réel et annoncera les quatre premiers gagnants sur la base d'un système de notation comprenant les critères suivants : créativité, conception, ingéniosité, adhésion au thème, production, originalité, pertinence et popularité. Les gagnants recevront chacun un prix en espèces de 1 500 USD.

Les inscriptions sont actuellement closes, mais Newchic encourage le public à voter pour son design préféré. Il suffit de cliquer sur le lien suivant et de suivre les instructions : www.newchic.com/designers2022

À propos de Newchic

Newchic est une plateforme de mode en ligne qui regroupe des marques célébrant la diversité, l'inclusion et la créativité. Fondée en 2014, Newchic a connu un développement rapide à l'échelle mondiale, se classant parmi les meilleurs sites d'achat en ligne. Newchic propose une large gamme de vêtements, de chaussures, de sacs et d'accessoires pour aider les clients consciencieux à affirmer leur style. Newchic a gagné la reconnaissance et la confiance de clients en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

