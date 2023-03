Newgen foi nomeado como líder em relatório de analistas sobre plataformas de conteúdo, primeiro trimestre de 2023

Empresa independente de pesquisas reconheceu a Newgen com as pontuações mais altas possíveis em 12 critérios

NOVA DELI, 27 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Newgen Software, fornecedora global de plataforma de transformação digital, NewgenONE, anunciou que foi reconhecida como "líder" na Forrester Wave™: Plataformas de Conteúdo, Primeiro Trimestre de 2023, de autoria da Cheryl McKinnon et al.

A Forrester Nutrition™ avaliou a NewgenONE Contextual Content Services Platform entre os 13 provedores de plataformas de conteúdo mais importantes com base nos 26 critérios técnicos para ajudar os profissionais de gestão de tecnologia a selecionar a plataforma ideal para suas necessidades.

De acordo com o relatório da Forrester, "as empresas que buscam uma plataforma de conteúdo avançada capaz de dimensionar cargas de trabalho pesadas e que precisam de flexibilidade na implementação de recursos avançados de automação e IA devem considerar a Newgen".

O relatório também afirma: "A Newgen possui fortes recursos para automação de processos e geração de documentos e alguns dos serviços de conteúdo inteligente integrados mais abrangentes..."

"Acreditamos que este reconhecimento é uma validação de nossos esforços para oferecermos a melhor Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo Corporativo da categoria para nossos clientes. Nossa plataforma vai além da gestão convencional de conteúdo, ajudando as empresas a desbloquear novas possibilidades. As empresas podem otimizar as operações comerciais, aumentar a produtividade e promover a colaboração utilizando a NewgenONE", afirmou o Sr. Virender Jeet, CEO da Newgen Software.

Na avaliação, a Newgen obteve 4.11 de 5 pontos na categoria de ofertas atuais e recebeu as pontuações mais altas possíveis nos critérios de migração de conteúdo, aplicações empacotadas, gerenciamento do ciclo de vida, projeto/ferramentas de desenvolvimento de aplicativos, serviços de conteúdo inteligente, serviços de conteúdo transacional e roteiro de execuções.

Sobre a Newgen Software Technologies Limited

A Newgen é a principal fornecedora de uma plataforma unificada de transformação digital com automação de processos, nativos, serviços de conteúdo, gerenciamento de comunicação e recursos de AI/ML. Globalmente, as empresas bem-sucedidas confiam na plataforma de aplicativos low code da Newgen reconhecidas pelo setor para desenvolver e implementar aplicativos comerciais complexos, orientados a conteúdo e envolventes para o cliente na nuvem. Desde a integração até solicitações de serviços, empréstimo para subscrições, e para muitos outros casos de uso em todos os setores, a Newgen libera o simples com velocidade e agilidade.

