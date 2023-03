Newgen nommé leader dans le rapport d'analyse sur les plateformes de contenu au 1er trimestre 2023

Une société de recherche indépendante a attribué à Newgen les notes les plus élevées possibles sur 12 critères

NEW DELHI , 26 mars 2023 /PRNewswire/ -- Newgen Software, fournisseur mondial de la plateforme de transformation digitale , NewgenONE, a annoncé avoir été reconnu comme leader dans The Forrester Wave™: plateformes de contenu, 1er trimestre 2023, rédigé par Cheryl McKinnon & Cie.

The Forrester Wave™ a évalué la plateforme de services de contenu contextuel NewgenONE parmi les 13 fournisseurs de plateformes de contenu les plus importants sur la base de 26 critères afin d'aider les professionnels de la gestion des technologies à choisir la plateforme adaptée à leurs besoins.

Selon le rapport Forrester, « les organisations à la recherche d'une plateforme de contenu avancée capable de s'adapter à des charges de travail lourdes et qui ont besoin de flexibilité de déploiement et de capacités d'automatisation et d'IA avancées ont tout intérêt à se tourner vers Newgen. »

Le rapport indique également que « Newgen possède de solides capacités en matière d'automatisation des processus et de production de documents, ainsi que certains des services de contenu intelligent intégrés les plus complets… »

« Nous considérons cette reconnaissance comme une validation des efforts que nous déployons pour fournir à nos clients la meilleure plateforme de gestion de contenu d'entreprise de sa catégorie. Notre plateforme va au-delà de la gestion de contenu conventionnelle et aide les organisations à exploiter de nouvelles possibilités. Les entreprises peuvent optimiser leurs activités, accroître leur productivité et promouvoir la collaboration en utilisant NewgenONE », a déclaré M. Virender Jeet, PDG de Newgen Software.

Lors de l'évaluation, Newgen a obtenu une note de 4,11 sur 5 dans la catégorie de l'offre actuelle et a reçu les notes les plus élevées possibles dans les critères de migration de contenu, d'applications intégrées, de gestion du cycle de vie, d'outils de conception/développement d'applications, de services de contenu intelligents, de services de contenu transactionnels et de feuille de route d'exécution.

Cliquez ici pour télécharger The Forrester Wave™: plateformes de contenu, rapport du 1er trimestre 2023

À propos de Newgen Software Technologies Limited

Newgen est le principal fournisseur d'une plateforme de transformation numérique unifiée avec des capacités natives d' automatisation des processus , de services de contenu , de gestion de la communication et d' IA/ML . À l'échelle mondiale, les entreprises prospères s'appuient sur la célèbre plateforme d'application low code de Newgen pour développer et déployer sur le cloud des applications commerciales complexes axées sur le contenu et attrayantes pour les clients. De l'intégration aux demandes de service, en passant par le crédit et l'approbation, et pour de nombreux autres cas d'utilisation dans tous les secteurs d'activité, Newgen permet de simplifier les choses avec rapidité et agilité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.newgensoft.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1836509/Newgen_Logo_Logo.jpg

SOURCE Newgen Software Technologies Ltd