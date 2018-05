Nexen Tire est le vainqueur du test ADAC sur les pneus toutes saisons

Dans un contexte où les pneus quatre saisons font l'objet d'une demande croissante, le pneu N'blue 4 Season de Nexen Tire a prouvé sa supériorité, en obtenant le meilleur résultat par rapport à 11 autres pneus présentés par différents fabricants. Le N'blue 4 Season a convaincu par la qualité de ses performances sur sol mouillé et verglacé ainsi que par son efficacité en termes de consommation de carburant. Le pneu a dominé l'ensemble de ses concurrents s'agissant des performances sur route verglacée, enregistrant des résultats exceptionnels en courbe. Le N'blue 4 Season a également obtenu d'excellents résultats pour le freinage sur sol mouillé.

« Étant donné l'importance grandissante du marché du pneu toutes saisons, nous sommes particulièrement fiers des résultats obtenus au test de pneus ADAC, car il valide les efforts de Nexen Tire pour développer des pneus haute performance », a déclaré Travis Kang, PDG de Nexen Tire. « Nos pneus sont reconnus sur le marché européen pour leur excellence, et nous continuerons à améliorer la compétitivité de nos produits dans la région et dans le monde. »

L'ADAC a évalué 11 pneus toutes saisons actuels de dimension 175/65R14T, les soumettant à divers tests de performance sur route mouillée, sèche et enneigée, en plus de l'examen détaillé d'un certain nombre de facteurs tels que l'usure, le bruit et la consommation de carburant. Le N'blue 4 Season a obtenu l'évaluation « satisfaisant » dans le cadre de ces examens particulièrement approfondis, au cours desquels les pneus étaient non seulement observés en comparaison les uns avec les autres, mais également par rapport à certains pneus d'été et d'hiver.

Nexen Tire fournit actuellement des pneus de premier ordre pour l'équipement d'origine (OE) de plusieurs constructeurs automobiles mondiaux de grande envergure, notamment Porsche, FCA, Volkswagen, GM et Hyundai Kia Motors.

à propos de Nexen Tire

Fondé en 1942, Nexen Tire est un fabricant mondial de pneus basé à Yangsan, dans la province du Gyeongsang du Sud, et à Séoul, en Corée du Sud. Figurant parmi les fabricants de pneus affichant la croissance la plus rapide au monde, Nexen Tire compte 491 concessionnaires répartis dans 141 pays à travers le monde (juillet 2015) et possède trois usines de production, deux en Corée (Yangsan et Changnyeong) et une en Chine (Qingdao). Une quatrième usine à Zatec, en République tchèque, verra ses activités débuter en 2018. Nexen Tire produit des pneus destinés aux véhicules de tourisme, aux SUV et aux camions légers, en s'appuyant sur des technologies de pointe et un design d'excellence. L'entreprise se consacre également à la production de pneus ultra hautes performances reposant sur des technologies avancées. Nexen Tire fournit des pneus d'origine à des constructeurs automobiles mondiaux dans différents pays. En 2014, la société a réussi un exploit remarquable en devenant le premier fabricant de pneus au monde à remporter quatre prix mondiaux de design prestigieux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.nexentire.com.

