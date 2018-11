Nexen Tire liefert Reifen als Originalausrüstung für den Volkswagen Jetta

Nexen Tires N'Priz AH8 in der Größe 205/55R17 91H wird in den neu gestalteten Jetta montiert, der in diesem Jahr auf der Detroit Auto Show präsentiert wurde. Der völlig neue Jetta 2019, die siebte Generation dieses Autos, ist eine kompakte viertürige Limousine, die mit Hochtechnologie ausgerüstet ist und einen luxuriösen, geräumigen Innenraum bietet. Der in der Puebla-Region in Mexiko gefertigte Jetta ist seit 1979 weltweit mehr als 17 Millionen Mal verkauft worden und damit eines der am längsten und am besten verkauften Modelle von Volkswagen.

Nexen Tires N'Priz AH8 ist ein leistungsstarker Ganzjahresreifen, der optimale Fahreigenschaften bei unterschiedlichen Straßenbedingungen – trocken, nass und leichter Schnee – bietet. Der Reifen verfügt über ein Laufflächenprofil, das an Haiflossen erinnert. Sie wurden unter Nutzung von Simulationstechnik zur Geräuschreduzierung gestaltet. Der Reifen dient als Originalausrüstung beim Jetta und wird für ein entsprechend leises und komfortables Fahrerlebnis sorgen. Außerdem zeichnet sich der N'Priz AH8 aufgrund des Einsatzes der Multi-Profil-Technologie durch optimale Traktion auf Straßengrund und exzellente Kraftstoffeffizienz aus.

„Wir sind begeistert, unsere Lieferungen mit OE-Reifen auf den führenden globalen Autohersteller Volkswagen ausweiten zu können", sagte Travis Kang, CEO von Nexen Tire. „Wir werden unser konsequentes Engagement fortsetzen, um die Produktqualität und die Technologie von Nexen Tire noch zu verbessern und unsere Präsenz in der Branche auszubauen, insbesondere in den europäischen und nordamerikanischen Märkten."

Nexen Tire liefert OE-Reifen an Autohersteller weltweit, darunter Porsche, Renault, Fiat, Škoda, SEAT, und beabsichtigt, den Bekanntheitsgrad seiner Marke durch die Expansion seines Reifenangebots für neue Autos auf dem globalen Markt weiter zu steigern.

Informationen zu Nexen Tire

Das 1942 gegründete Unternehmen Nexen Tire ist ein global tätiger Reifenhersteller mit Firmensitz in Yangsan, Provinz Süd-Gyeongsang, und in Seoul, Südkorea. Nexen Tire ist einer der am schnellsten wachsenden Reifenhersteller der Welt, arbeitet mit 416 Händlern in 136 Ländern auf der ganzen Welt zusammen (Stand April 2018) und besitzt drei Produktionsanlagen – zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und eine in Qingdao, China. Eine weitere Anlage in Zatec, Tschechische Republik, wird noch 2018 ihren Betrieb aufnehmen. Nexen Tire stellt Reifen für PKW, SUVs und Kleinlaster mit fortschrittlichster Technologie und hervorragendem Design her. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Produktion von UHP-Reifen, die auf Hochleistungstechnologien basieren. Nexen Tire liefert OE-Reifen an globale Autohersteller in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen http://www.nexentire.com/international.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/789166/Photo__Nexen_Tire_Supplies_Original_Equipment_Tires_for_Volkswagen_Jetta.jpg

