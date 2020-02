Nexen Tire organise le Manchester PURPLE SUMMIT 2020 pour ses principaux partenaires internationaux

« Nous sommes fiers d'avoir accueilli le PURPLE SUMMIT Manchester 2020 pour nos partenaires les plus proches. », a déclaré James (Hyun Jong) Lee, président et PDG de la région Asie-Pacifique de Nexen Tire, « Le PURPLE SUMMIT a été lancé en 2016 dans le but de renforcer et de stimuler nos principaux partenariats stratégiques à travers le monde. Nous demeurons déterminés à consolider nos relations commerciales avec nos partenaires et à poursuivre notre vision de l'entreprise en 2020 et pour la décennie à venir. »

Le PURPLE SUMMIT de cette année a eu une signification particulière du fait qu'il s'agissait du premier événement d'accueil organisé depuis la nomination de James (Hyun Jong) Lee. Compte tenu de ce développement, Nexen Tire a fait de cet événement une arène pour réaffirmer les relations commerciales qu'elle entretient avec ses partenaires mondiaux et forger de nouvelles coopérations stratégiques.

Au cours du PURPLE SUMMIT 2020 Manchester, Nexen Tire a fait part de son plan d'expansion commerciale, décrit les initiatives de sa campagne de marketing de cette année et présenté ses dernières innovations en matière de produits. L'entreprise a également réaffirmé la VISION 2025 qu'elle avait présentée lors de la cérémonie d'inauguration de son usine européenne en République tchèque l'année dernière, et qui consiste à atteindre l'objectif de figurer au classement des 10 meilleurs fabricants mondiaux d'ici à 2025. Le City Football Group a également participé à l'événement, où il a célébré le partenariat stratégique solide qui unit Nexen Tire et Manchester City.

Diverses activités inspirées par le partenariat avec Manchester City ont également été organisées afin de consolider les relations avec les partenaires commerciaux de l'entreprise. Au terme de la conférence principale du sommet, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City s'est présenté devant les partenaires de Nexen Tire et leur a réservé un accueil chaleureux. Les invités ont ensuite eu l'occasion de visiter le bâtiment hébergeant l'équipe première de la City Football Academy, où les joueurs s'entraînent et préparent les matchs.

Nexen Tire a continué de faire vivre à ses invités l'expérience des partenaires de Manchester City en les guidant à travers l'Etihad Stadium. La visite a été couronnée par une séance de foot aux côtés de l'ancien joueur de l'équipe nationale d'Angleterre et légende du club Shaun Wright-Phillips, qui a donné aux participants un aperçu de l'entraînement rigoureux que suivent les joueurs de Manchester City.

Nexen Tire et Manchester City sont partenaires depuis 2015 et ont davantage renforcé leurs relations en 2017 lorsque Nexen Tire est devenu le partenaire officiel figurant sur la manche des maillots du club. Les deux parties ont depuis créé des synergies grâce à ce partenariat, le club ayant remporté le titre de champion d'Angleterre deux saisons de suite et Nexen Tire ayant mené à bien la création de 4 principaux réseaux mondiaux de R&D et de production.

À propos de Nexen Tire

Nexen Tire, créé en 1942, est un fabricant mondial de pneus dont le siège se trouve en Corée du Sud., En tant que l'un des fabricants de pneus enregistrant la croissance la plus rapide au monde, Nexen Tire interagit actuellement avec environ 150 pays à travers le monde et dirige quatre usines de fabrication – deux en Corée (Yangsan et Changnyeong) et une à Qingdao, en Chine. Une autre usine basée à Žatec, en République tchèque, a également été mise en service en 2019. Nexen Tire fabrique des pneus destinés aux véhicules de tourisme, SUV et véhicules utilitaires légers offrant technologie de pointe et excellence de conception. L'entreprise est également spécialisée dans la production de pneus UHP, qui s'appuient sur des technologies avancées. Nexen Tire fournit des pneus d'équipement d'origine à des constructeurs automobiles de divers pays du monde. En 2014, la société a réalisé pour la première fois un grand chelem en remportant les 4 meilleurs prix mondiaux en matière de design face à de nombreux fabricants de pneus internationaux. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.nexentire.com/international/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1089537/PURPLE_SUMMIT.jpg

Related Links

https://www.nexentire.com



SOURCE Nexen Tire