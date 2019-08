Nexen Tire presenta la nueva planta de Europa con ceremonia de inauguración y corte de cinta en la República Checa

La ceremonia de inauguración de la planta de Europa de Nexen Tire se celebró con el lema "The New Wave for the Future" (La nueva ola para el futuro), que señala la nueva era de Nexen Global. Hubo más de 300 invitados presentes, entre ellos, Travis Kang, presidente global de Nexen Tire; Petr Ocko, viceministro de Industria y Comercio de la República Checa; Oldrich Bubenicek, gobernador de la región de Ústi nad Labem; Moon Seoung-hyun, embajador coreano en la República Checa; Zadetz Zdenka Hamousova, alcaldesa de Zatec; además de representantes clave de OE y RE, socios de negocios, prensa local, personal de la construcción y empleados. Los invitados celebraron la finalización de las cuatro grandes redes globales de I+D y producción de Nexen Tire y compartieron información detallada sobre las distinguidas estrategias y tecnologías de la empresa.