NexLawn dévoile ses tondeuses robotisées équipées de bras et sa gamme Smart Yard à l'IFA 2025

BERLIN, 8 septembre 2025 /PRNewswire/ -- NexLawn, une marque haut de gamme de MOVA offrant des outils de jardinage et des solutions robotiques de pointe, a fait ses débuts mondiaux à l'IFA 2025 avec trois produits d'entretien de jardin robotisés révolutionnaires : la série VIDAR, la série VIDAR AWD, et le Master X Vison futuriste. Ensemble, ces modèles établissent de nouvelles références en matière de sécurité, d'intelligence et de polyvalence dans le domaine de l'entretien autonome des pelouses.

NexLawn VIDAR AWD, VIDAR Series and the Master X MOVA's smart garden tools

« Nos séries VIDAR et VIDAR AWD démontrent la puissance du LiDAR 3D et de la vision stéréo de l'IA dans l'entretien des pelouses de prochaine génération », déclare Jian Li, chef de produit de NexLawn. « NexLawn prévoit d'élargir son écosystème au-delà des tondeuses robotisées, avec des innovations futures dans les outils de jardinage intelligents, les robots nettoyeurs de piscine et d'autres technologies de jardinage de prochaine génération en cours de développement. »

Les séries VIDAR et VIDAR AWD seront lancées en Europe et en Amérique du Nord au printemps 2026. Lors de l'exposition, NexLawn s'est associé à MOVA pour présenter les innovations de jardins intelligents, MOVA présentant ses outils de jardinage et NexLawn ses projets futurs.

NexLawn Master X : la robotique d'extérieur redéfinie

Le Master X Vison redéfinit le champ des possibles en matière d'entretien autonome du jardin, en combinant une mobilité avancée avec un bras robotisé entièrement intégré. Monté sur un châssis à quatre roues motrices de 25 cm de haut, le bras se replie à seulement 44,5 cm et s'étend jusqu'à 77 cm, atteignant jusqu'à 1 mètre pour effectuer des tâches extérieures complexes avec précision.

Grâce à ses multiples outils interchangeables, dont une pince multiple, une tête de coupe et une tête de disque de bordure, le Master X va bien au-delà de la tonte. Il peut désherber, tailler, ramasser des branches et des jouets, récolter des fruits et même jouer à la balle avec des animaux domestiques.

NexLawn VIDAR AWD : puissance et précision pour les pelouses qui demandent de l'attention

Conçue pour des surfaces allant jusqu'à 3 000㎡, la série VIDAR AWD associe de robustes performances tout-terrain à la technologie NexDetect™, qui intègre le LiDAR 3D et la vision stéréo pour une cartographie sans fil et de haute précision, ainsi que pour la détection des obstacles. Elle franchit des pentes allant jusqu'à 80 %, taille les bordures avec moins de 1,5 cm d'herbe non coupée et détecte plus de 300 types d'obstacles en temps réel. Les utilisateurs contrôlent la hauteur de tonte, les motifs et les paramètres de sécurité directement via l'application NexLawn.

Série NexLawn VIDAR : compacte, intelligente et efficace

Pour les pelouses de taille moyenne à grande (jusqu'à 2 000㎡), la série VIDAR offre une cartographie et une navigation avancées sous une forme plus compacte. Alimentée par le LiDAR 3D et la vision stéréo, elle gère des cartes doubles pour des tracés complexes, des pentes de 50 % et des chemins étroits de 60 cm. Grâce à la technologie NexTrim™, les bords non coupés sont réduits à moins de 1 cm, ce qui permet de limiter au maximum les retouches après la tonte.

Gamme d'outils de jardinage 60V de MOVA : la puissance au service de l'intelligence

La série MOVA 60V est conçue pour réunir l'intelligence et la force en une seule plateforme haut de gamme. Équipée de moteurs sans balais à couple élevé, d'une construction robuste conforme à la norme IPX4 et d'un système de batterie avancé, la gamme offre des performances comparables à celles du gaz tout en restant silencieuse, propre et facile à utiliser.

Du contrôle adaptatif de la vitesse de la lame aux améliorations ergonomiques et aux interactions numériques intuitives, chaque caractéristique rend l'entretien de la pelouse plus intelligent, plus sûr et plus facile. La connectivité des applications et les mises à jour sans fil garantissent que les outils restent fiables et prêts pour l'avenir.

Les modèles phares donnent vie à cette vision : la tondeuse autotractée GL620 dotée de la technologie PaceMate™ s'adapte naturellement au rythme de marche de l'utilisateur pour une tonte souple et efficace, tandis que le coupe-herbe GT616 intègre un moteur EquiDrive™ à entraînement central pour une puissance de coupe équilibrée et précise.

Construite pour la performance et réglée pour l'intelligence, la série MOVA 60V redéfinit l'entretien des pelouses de qualité supérieure pour offrir des résultats de niveau professionnel grâce à une conception avancée et à une innovation de pointe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2765427/NexLawn_AWD_VIDAR_Series_Master_X.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2765428/MOVA_s_smart_garden_tools.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2765434/NexLawn_Logo.jpg