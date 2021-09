Next.e.GO Mobile SE abre su primera Brand Store en la capital del estado más poblado de Alemania

En las tiendas de la marca, los visitantes pueden experimentar personalmente los vehículos de cerca y familiarizarse con la tecnología de producción disruptiva de e.GO, los elementos de diseño únicos y sus características inteligentes. Los clientes también pueden hacer una prueba de manejo y pedir el vehículo directamente en Brand Store.

La compañía está acelerando la apertura de sus nuevas tiendas de marca en otras ciudades con Hamburgo, Múnich, Milán, Atenas y Dubái en camino.

Paralelamente al inicio de la campaña global de la compañía "The Time Is Now", la apertura de la primera tienda de la marca es otro hito importante en el viaje de e.GO para acelerar la transformación tan necesaria en la movilidad eléctrica urbana al ofrecer un modelo sostenible, duradero y coche eléctrico asequible que también es único en muchos aspectos.

"The Time is Now refleja nuestra profunda convicción de la urgencia de una acción colectiva, así como la necesidad de responsabilidad individual para combatir el cambio climático. Debemos desafiar los viejos hábitos y el consumo ilimitado, repensar la movilidad con una mejor utilización y economía circular al frente y al centro. ¡Nuestros niños solo tienen un planeta en el que vivir!", dijo Ali Vezvaei, presidente de la junta directiva de Next.e.GO Mobile SE.

Acelerando la adopción en el entorno urbano

La asequibilidad, la facilidad de uso y la sostenibilidad del ciclo de vida son clave para impulsar la adopción de la movilidad eléctrica en el entorno urbano en constante crecimiento. Y e.GO los ofrece todos. El robusto bastidor espacial de aluminio y el cuerpo exterior polimérico altamente duradero le dan al e.GO Life un ciclo de vida más largo y un menor costo total de propiedad. La función de cambio de batería inteligente, la primera de su tipo para un automóvil eléctrico urbano, proporciona una experiencia de usuario diferente y tranquilidad al tiempo que mejora la huella ecológica de e.GO en comparación con muchas otras opciones en el mercado.

