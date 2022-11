Next.e.GO Mobile SE e Sibros fazem parceria para fornecer dados de veículos conectados e gerenciamento avançado de software OTA no novo veículo elétrico urbano e.wave X

Parceria para permitir uma mobilidade conectada mais inteligente e contínua, aproveitando o poder dos dados

O e.wave X utilizará a a plataforma Deep Connected da Sibros para remodelar a experiência do proprietário para uma mobilidade urbana sustentável

AACHEN, Alemanha e San Jose, Califórnia, 30 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Next.e.A GO Mobile SE (e.GO), produtora inovadora de veículos elétricos urbanos, anunciou hoje uma parceria estratégica com a empresa de plataforma de veículos conectados da Sibros, para implantar soluções de mobilidade conectada líderes do setor nosnovos modelos de veículos GO, com o objetivo de posicionar a e.GO para aproveitar a transformação da mobilidade urbana baseada em dados. A e.GO anunciou o início das vendas de seu recém-lançado veículo elétrico, o e.wave X, em Outubro 2022.

e.GO e.wave X, Copyright Next.e.GO Mobile SE

O e.wave X é um veículo elétrico a bateria construído especificamente para o ambiente urbano, usando a inovadora tecnologia spaceframe. Juntamente com seus materiais sustentáveis e processos de produção exclusivos, o e.wave X apresenta revestimentos de polímeros substituíveis e recicláveis e baterias inteligentes e intercambiáveis projetadas para alimentar um sistema elétrico de transmissão de baixa manutenção e longa duração.

Ae.GO selecionou a Plataforma de conexão profunda da Sibros para gerenciamento de dados em todo o veículo e atualizações de software over-the-air (OTA) para melhorar ainda mais a experiência do cliente. A coleta de dados criará insights e permitirá uma variedade de serviços de frota conectados e de valor agregado, enquanto as atualizações de software OTA destinam-se a permitir que todos os veículos evoluam e melhorem a experiência do cliente em todo o ciclo de vida do veículo. Juntas, a e.GO e a Sibros estão comprometidas em liberar todo o potencial de mobilidade de cidades conectadas com uma conveniência de usuário 360 graus e um ecossistema de serviços conectados de valor agregado.

"O abrangente pacote de produtos de veículos conectados da Sibros oferece aos fabricantes de veículos informações baseadas em dados, os capacitando a tomar decisões embasadas, ao mesmo tempo em que ajuda a acelerar seus esforços na melhoria de produtos e na experiência do usuário", disse Hemant Sikaria, CEO da Sibros. "Inovadores como a e.GO impulsionam os recursos profundos e seguros de veículo para nuvem da Sibros para ajudar a acelerar sua jornada e posicioná-los na vanguarda do setor. Como líderes no espaço de tecnologia de veículos conectados, estamos entusiasmados em implementar nossa premiada Plataforma Deep Connected no e.Wave X e ampliar nossa parceria estratégica nos próximos anos, repensando a mobilidade conectada e sustentável em ambientes urbanos."

A conectividade é considerada um facilitador fundamental para a mobilidade e cidades inteligentes. A parceria entre a e.GO e a Sibros permitirá a OEMs inovadoras como a e.GO, visar oportunidades de negócios tanto na gestão de frotas quanto para oferecer um amplo conjunto de serviços ao longo da vida útil do veículo, ao mesmo tempo em que aprimora a forma como os motoristas interagem com seus veículos.

"A crescente integração de vários domínios no universo automotivo, incluindo veículos conectados, comunicação entre veículo e tudo (V2X) e, em última análise, mobilidade autônoma, tem como objetivo validar os carros urbanos conectados definidos por software do futuro e é isso que nos deixa muito entusiasmados com esta parceria", disse Ali Vezvaei, presidente do conselho da e.GO. "Procuramos oferecer aos nossos clientes a liberdade e a escolha de selecionar serviços conectados que atendam às suas necessidades, seja no carregamento, compartilhamento, seguro ou direção conectada, basicamente isso pode converter seu e.Wave X em um smartphone sob quatro rodas."

A solução de veículos conectados da Sibros aproveitará várias parcerias estratégicas do setor, incluindo a Google Cloud for Automotive, que reúne todo um ecossistema de soluções escaláveis de veículo a nuvem que abrangem análises de dados, visualização, IA, aprendizado de máquina e ferramentas de gerenciamento de interface de programação de aplicativos (API). OEMs Automativas usando a plataforma Sibros inclui uma lista de rápido crescimento dos fabricantes mais icônicos do mundo de carros, caminhões, ônibus, veículos de 2 rodas e tratores, bem como novas startups revolucionárias de veículos elétricos nos segmentos de passageiros e comercial.

Sobre a e.GO

Com sede em Aachen, Alemanha, a e.GO projeta e fabrica veículos elétricos a bateria para o ambiente urbano, com foco na conveniência, confiabilidade e acessibilidade. Ae.GO desenvolveu uma solução disruptiva para a produção de seus veículos elétricos usando tecnologias proprietárias e MicroFábricas de baixo custo, e tem veículos já rodando hoje. Ae.GO está ajudando as cidades e seus habitantes a melhorar a forma como se locomovem e está tornando uma realidade a mobilidade urbana limpa e conveniente. Acesse www.e-go-mobile.com para saber mais.

Sobre a Sibros

A Sibros alimenta o ecossistema de veículos conectados com sua Plataforma Deep Connected™ para atualizações completas de software OTA de veículos, coleta de dados e diagnósticos em um sistema integrado verticalmente. O DCP suporta qualquer arquitetura de veículo - de ICE, Hybrid, EV a Fuel Cell - ao mesmo tempo em que atende a rigorosos padrões de segurança, proteção e conformidade. Ao combinar software automotivo poderoso e ferramentas de gerenciamento de dados em uma plataforma, a Sibros capacita os OEMs a criar rapidamente dezenas de novos casos de uso de veículos conectados, abrangendo gerenciamento de frota, manutenção preditiva, atualizações de recursos pagos e muito mais. Para mais informações sobre a empresa com sede no Vale do Silício, acesse www.sibros.com.

FONTE Next.e.GO Mobile SE

