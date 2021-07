Next.e.GO Mobile SE, fabricante alemã de veículos elétricos a bateria, anuncia nova microfábrica na Bulgária

Em uma cerimônia pública no Ministério da Economia da Bulgária, sob a liderança do Ministro Kiril Petkov, as partes assinaram um acordo pelo qual a Next.e.GO Mobile Bulgaria AD construirá em Lovech uma microfábrica inovadora e altamente conectada. Com capacidade de até 30 mil veículos por ano, o início da produção está programado para o primeiro trimestre de 2024. A fábrica tem a intenção de criar até mil novos empregos na região. A nova instalação será uma gêmea ciberfísica da fábrica original Industry 4.0 em Aachen, na Alemanha, a primeira microfábrica de seu tipo totalmente conectada no setor de VEB, utilizando a arquitetura da Internet of Production e automação avançada.

"Esse acordo estratégico é mais um marco importante no crescimento descentralizado da Next.e.GO Mobile, aproveitando nossa microfábrica revolucionária e arquitetura de produtos na transformação da mobilidade urbana global. Nossa tecnologia, a produção exclusiva e todo o ecossistema que criamos nos diferenciam e aumentam nossa contribuição ecológica e econômica muito além de nossas fábricas para países e comunidades locais", disse Ali Vezvaei, presidente da diretoria da Next e.GO Mobile SE. "Estamos muito satisfeitos de expandir nossa presença na Bulgária, um país com um capital humano incrível, terreno competitivo e clusters tecnológicos e industriais bem-desenvolvidos."

A Next.e.GO está acelerando a transição para a mobilidade urbana com zero emissões produzindo um dos VEBs urbanos mais sustentáveis e construídos para fins específicos. Ele foi projetado para combinar acessibilidade com durabilidade superior e custo total de propriedade extremamente baixo com sustentabilidade inigualável do ciclo de vida. E traduzindo isso em uma experiência de condução emocionante como nenhum outro VEB urbano.

Fundada na Alemanha e utilizando seus profundos conhecimentos de engenharia e produção integradas, conhecido como Internet of Production, com a criação de microfábrica com baixo capex e altamente flexível, a Next.e.GO Mobile foi bem-sucedida em seus planos de expansão global. Além da fábrica em funcionamento na Alemanha e da instalação planejada na Bulgária, a empresa havia anunciado anteriormente a intenção de replicar suas microfábricas ciberfísicas na Grécia e no México. O modelo e.GO Life Next já está disponível e sendo vendido na Alemanha. Em 2022, a empresa planeja apresentar a próxima geração do modelo e.GO Life e seus derivados, incluindo o e.GO Life Cross.

FONTE Next.e.GO Mobile SE

