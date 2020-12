Next.e.GO Mobile SE se prépare à produire en Allemagne début 2021 ; première lettre d'intention de production internationale signée avec l'État grec

Next.e.GO Mobile SE a déjà reçu son code-constructeur-WMI. Le renouvellement de son mandat de constructeur automobile est prévu pour le premier trimestre 2021.

De plus, Next.e.GO Mobile SE a réussi à rejoindre le pool d'émissions de CO 2 d'un grand fabricant d'équipements d'origine (OEM), assurant ainsi un flux financier important pour des fabricants de voitures électriques.

Dans le paysage international, Next.e.GO Mobile SE et Enterprise Greece, la branche d'investissement et de commerce de l'État grec, ont conclu cette semaine une lettre d'intention pour établir une entreprise commune en Grèce, faisant de ce pays le premier site de production d'e.GO Life en dehors de l'Allemagne. Il s'agit d'une étape clé vers la croissance internationale de Next.e.GO Mobile SE, tout en restant en pleine harmonie avec sa mission de transformation de la mobilité électrique urbaine.

L'entreprise a également bien progressé dans le domaine du développement de sa gamme de produits, avec deux nouvelles plateformes en phase finale et qui devraient être dévoilées lors de la conférence de presse tenue par la direction de la société en janvier 2021.

« L'avantage innovant de Next.e.GO est que, pour la première fois dans l'industrie automobile, le client, le produit et la production se réunissent sur une même plateforme numérique. Sa technologie de production permettra une augmentation de la capacité avec une efficacité du capital inégalée. C'est l'ultime saut qui convertira les voitures électriques en appareils connectés abordables auxquels plus de personnes adhéreront », déclare Ali Vezvaei, PDG du nd Group B.V., l'actionnaire majoritaire de Next.e.GO Mobile SE.

« Par la conception et les caractéristiques de la technologie de production d'e.GO Life et de son industrie 4.0 d'une part, et par les modèles commerciaux polyvalents qu'elle génère d'une autre, Next.e.GO Mobile SE se prête parfaitement à la transformation de la mobilité urbaine en Europe et au-delà. Nous sommes ravis des possibilités qui s'offrent à nous », a ajouté le professeur Ulrich Hermann, PDG de Next.e.GO Mobile SE.

