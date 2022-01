Next.e.GO Mobile se torna a primeira fabricante independente de VEBs a permitir que seus clientes negociem seus certificados de CO2 (cotas de GEE)

AACHEN, Alemanha, 12 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Next.e.GO Mobile SE, fabricante alemã independente de veículos elétricos urbanos inovadores e sustentáveis, anunciou hoje que permitirá que seus clientes negociem suas cotas de GEE (certificados de CO2). Juntamente com a parceira Fairnergy, a e.GO Mobile oferece processamento simples e rápido da venda das cotas de GEE por meio de seu aplicativo ou site e.GO Connect. Os proprietários da e.GO Life podem atualmente obter até EUR 300 por ano com a venda de suas cotas de GEE. Os benefícios da venda dos certificados são creditados ao cliente. Além disso, a e.GO, juntamente com a Fairnergy, oferece aos clientes a oportunidade de utilizar todo ou parte desse crédito, diretamente por meio da plataforma, para apoiar projetos sustentáveis selecionados e, com isso, fazer uma contribuição verdadeira e duradoura para uma transição energética livre de emissões.