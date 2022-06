Next.e.GO Mobile traz modelo esportivo próprio para Festival de velocidade de Goodwood

e.GO comemora o futuro da mobilidade elétrica na Avenida elétrica, em Goodwood

A cooperação está de acordo com o lema da e.GO, que é "carros elétricos: diversão sem arrependimentos"

AACHEN, Alemanha, 24 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A fabricante alemã independente de veículos elétricos Next.e.GO Mobile SE apresentará seu modelo Sport Life no Festival de velocidade de Goodwood (22 a 26 de junho, no Reino Unido), uma das maiores comemorações dos esportes energizantes do mundo. A e.GO estará localizada na Avenida elétrica do Festival, na confluência do futuro da mobilidade com a eletrificação.