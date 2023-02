NEXT MEATS Co., Ltd. (Tokio) werkt samen met Van Gelder (Nederland) op de grootste food- en hospitalitybeurs HORECAVA in januari 2023 met als doel NEXT MEATS-producten te distribueren in de EU.

TOKIO, 3 februari 2023 /PRNewswire/ -- NEXT MEATS Co., Ltd., een Japanse dochteronderneming van NEXT MEATS Holdings, Inc. (OTC Market, een in de VS als "NXHM" beursgenoteerde onderneming) , een in Tokyo gevestigd food-techbedrijf dat de uitvinder is van het nieuwste op soja-eiwit gebaseerde GGO-vrije alternatieve vleesproduct met de naam "Next Short Rib 2.0" neemt samen met Van Gelder (opgericht in Nederland in 1953 in Ridderkerk), de meest prominente producent/groothandelaar van verse groenten en fruit, deel aan HORECAVA waar sinds 1957 de grootste food- en hospitalitybeurs van Amsterdam wordt gehouden.

Left and right pictures taken with Mr. Leo Rodenrijs (Manager New Business Development of Van Gelder) Center picture taken with Mr. Gerrit van Gelder (CEO of Van Gelder) and Mitsuru Anthony Ueno (COO of Next Meats USA)

Op HORECAVA 2023 kreeg Van Gelder de primeur om het nieuwste product uit Japan tentoon te stellen en te laten proeven. Zonder additieven en conserveermiddelen is "Next Short Rib 2.0" tot één jaar houdbaar bij kamertemperatuur, dankzij de gepatenteerde vacuümverpakkingstechnologie "RETORT", ontwikkeld door het groepsbedrijf MAMA FOODS Co., Ltd. (opgericht in 1958) in Hanamaki, Japan. NEXT MEATS Co., Ltd. hoopt dat deze innovatie kostenbesparingen mogelijk maakt voor internationale importeurs, groothandelaren, kleinhandelaren en helemaal tot aan de eindconsumenten, en daarnaast potentiële voedselverspilling vermindert. Op basis van de wederzijds ondertekende MOU is NEXT MEATS Co., Ltd. van plan om het exclusieve groothandelspakket van de niet-gearomatiseerde "Next Short Rib 2.0" voor Van Gelder in het eerste kwartaal van 2023 te gaan distribueren aan zijn bestaande klanten in Nederland, en om vanaf midden 2023 co-branded kant-en-klare voedselpakketten te creëren in Nederland en de omliggende landen.

Beide bedrijven kregen vaak "LEKKER!" te horen van de aanwezigen op HORECAVA 2023.

Van Gelder is een heel moderne groente- en fruitleverancier en familiebedrijf. Al meer dan 65 jaar leveren zij dagelijks verse aardappelen, groenten en fruit. Om dit te bereiken beheerst Van Gelder de gehele toeleveringsketen, van bron tot levering. Van Gelder verbindt telers met klanten en heeft de hoogste omloopsnelheid in de markt. In 2022 creëerden ze een nieuw plantaardig assortiment, dat ze nog verder zullen uitbreiden.

NEXT MEATS Co., Ltd., een Japanse dochteronderneming van NEXT MEATS Holdings, Inc. (OTC Market, een in de VS als "NXHM" beursgenoteerde onderneming) is een in Tokyo gevestigd food-techbedrijf dat zich sinds 2020 toelegt op het onderzoek, ontwikkeling en eigen productie van premiumvleesalternatieven in Japanse stijl gemaakt met sojaboneneiwit zonder GGO's. Ons assortiment begon van 's werelds eerste plantaardige Yakiniku-ribbetjes en lendesteak tot runderbowl, kip, burgers, varkensvlees, tonijn en melk voor zowel professioneel als gezinsgebruik. We blijven nieuwe producten ontwikkelen en onze activiteiten uitbreiden, zowel in Japan als over de hele wereld, waarbij we focussen op Zuidoost-Azië om een duurzame wereld door te geven aan de volgende generatie. We wagen ons op de wereldmarkt met een voorstel van "NEXT Food"-keuzes uit Japan.

