Nexteer Automotive et Tactile Mobility annoncent un logiciel de détection de la route et des pneus pour améliorer la gestion de la santé, la sécurité et les performances des véhicules

AUBURN HILLS, Mich. et HAIFA, Israël, 14 mars 2022 /PRNewswire/ -- Nexteer Automotive et Tactile Mobility annoncent un partenariat visant à améliorer la gestion de l'état général du véhicule, sa sécurité et ses performances en détectant les changements de surface de la route (mouillée, sèche, glacée, etc.) et l'évolution de l'état des pneus (rigidité du pneu, profondeur de la bande de roulement, etc.). Cette solution, qui a été annoncée aujourd'hui au CES international 2022, fait partie du système de direction du véhicule et renforcera le lien entre le conducteur, le véhicule et la route grâce à un nouveau logiciel de détection des routes et des pneus.

Des « sensations de la route » renforcées

La (la remontée ) d'informations sur la route joue un rôle important dans la sécurité en attirant l'attention du conducteur sur les conditions routières dangereuses (par exemple, le verglas, les gravillons, les nids de poule, etc.). Le nouveau logiciel des deux entreprises peut détecter l'état de la surface de la route et les frottements quelles que soient les conditions de route et la vitesse, de la position zéro d'un véhicule stationné jusqu'à la vitesse de croisière avec peu de stimuli (comme la conduite sur autoroute sans accélération ni freinage). Pour ce faire, le logiciel intègre les capteurs virtuels et les algorithmes de Tactile Mobility dans le système et le logiciel de direction assistée électrique (EPS) de Nexteer.

Dans les véhicules actuels équipés de systèmes EPS traditionnels, le conducteur ressent la route via le volant et un logiciel spécialement conçu pour percevoir les « sensations de la route ».

Cette nouvelle solution logicielle exploite la sensation traditionnelle de la direction à un niveau inédit. Elle donne au véhicule lui-même la capacité de « percevoir » la route en convertissant les informations sur la surface de la route en données. Le véhicule les collecte, les interprète et les associe à des scénarios d'état de la route. Tout ce processus s'effectue en temps réel.

En outre, la « sensation » de direction dans les véhicules entièrement autonomes a pris une tournure unique étant donné que l'interface homme-véhicule a disparu et qu'il n'y a donc plus de conducteur pour percevoir la route. Le logiciel avancé de détection de la route de Nexteer et Tactile Mobility assure la remontée d'information important pour la sécurité en donnant des « sensations » au véhicule. Le niveau de sécurité et de redondance s'en trouve ainsi accru sur tous les aspects de la conduite autonome.

Gestion de la santé des pneus

Outre la détection de la surface de la route, ce nouveau logiciel et les capteurs virtuels mesurent des paramètres et la santé des pneus, ce qui est lié à la gestion globale de l'état du véhicule. Par exemple, le logiciel identifie et surveille la profondeur de la bande de roulement des pneus au fil du temps, puis avertit le conducteur lorsqu'il est temps de les remplacer, ce qui améliore la sécurité, les performances et la commodité grâce à un entretien programmé proactif.

« Notre nouveau logiciel de détection de la route et des pneus met en évidence la façon dont nous combinons l'expertise de Nexteer en matière de logiciel EPS et de réglage de la sensation de direction avec la technologie de détection et l'analyse des données de Tactile Mobility pour améliorer la connexion d'un véhicule à la route et permettre une conduite encore plus sûre et fiable », a déclaré Robin Milavec, président, directeur de la technologie (CTO), directeur de la stratégie (CSO) et directeur du conseil exécutif de Nexteer Automotive. « Nous sommes enthousiasmés par les opportunités que ce nouveau logiciel peut offrir pour améliorer la gestion globale de la santé du véhicule, la sécurité et la commodité pour les conducteurs dans toutes les conditions routières. »

Apprentissage automatique, véhicules connectés et crowdsourcing de données liées à la sécurité

La solution logicielle de Nexteer et Tactile Mobility a utilisé l'apprentissage automatique et identifié des modèles dans les données sur la surface de la route et de détection des pneus provenant de plus de 30 millions de kilomètres de conduite. L'apprentissage automatique permanent continuera d'ajouter à la capacité du logiciel à traduire de manière proactive l'état de la route et des pneus, tout en fournissant de nouveaux capteurs virtuels significatifs et des informations au fil du temps.

Outre la reconnaissance et la traduction des modèles de données, le logiciel peut également partager des données sur la surface de la route avec d'autres véhicules en temps réel grâce au cloud computing. Ce « crowdsourcing » (production participative) d'informations sur la surface de la route, de véhicule à véhicule, permet aux véhicules d'être plus au fait de leur environnement, améliorant ainsi la sécurité et la fluidité du trafic.

Applications dans les secteurs de la mobilité, de l'assurance, des municipalités et autres

Nexteer et Tactile Mobility prévoient que l'application de leur dernier logiciel et de leur dernière avancée en matière d'analyse de données dépassera le cadre des fabricants d'équipements d'origine automobiles mondiaux et s'étendra à des secteurs adjacents tels que les compagnies d'assurance automobile pour favoriser une conduite plus sûre, ainsi que les municipalités pour rationaliser l'entretien des routes et les efforts d'hivernage afin de renforcer la sécurité dans les communautés locales.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Nexteer à travers nos capteurs d'amélioration de la sécurité à davantage de véhicules, améliorant ainsi la sécurité des routes et des véhicules pour tous », a déclaré Shahar Bin-Nun, PDG de Tactile Mobility. « Grâce aux informations tactiles, les conducteurs disposeront de retours jusqu'alors indisponibles sur leur véhicule et sur l'état de la route. Ils seront ainsi au fait de détails inédits pour faire des choix de conduite plus sûrs. Ce partenariat nous permet en outre de répondre au besoin rapidement croissant de capteurs efficaces et fiables dans l'industrie automobile et d'ouvrir la voie vers une autonomie totale. »

À propos de la collaboration entre Nexteer et Tactile Mobility

En janvier 2021, Nexteer et Tactile Mobility ont annoncé leur collaboration et l'investissement de Nexteer dans Tactile Mobility. Cette collaboration se concentre sur les logiciels de contrôle des mouvements pour rendre possible des offres logicielles avancées qui maximisent les mises à jour et la connectivité over-the-air pour une conduite encore plus sûre et plus fiable.

À PROPOS DE NEXTEER

Nexteer Automotive (HK 1316), leader mondial du contrôle intuitif des mouvements, est une entreprise internationale de plusieurs milliards de dollars spécialisée dans les systèmes de direction et de transmission. Elle fournit des systèmes de direction assistée électriques et hydrauliques, des colonnes de direction, des systèmes de transmission, ainsi que des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des technologies permettant la conduite automatisée pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM). L'entreprise possède 27 usines de fabrication, quatre centres techniques et logiciels et 13 centres de service à la clientèle stratégiquement situés en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie et en Afrique. La société sert plus de 60 clients dans toutes les grandes régions du monde, dont BMW, Ford, GM, Stellantis, Toyota et VW, ainsi que des constructeurs automobiles en Inde et en Chine. www.nexteer.com

À PROPOS DE TACTILE MOBILITY

Tactile Mobility permet la prochaine phase de développement de la mobilité en tirant parti des capteurs existants des véhicules et de l'intelligence artificielle pour doter les véhicules d'un sens qui leur manquait, le « toucher ». En générant, collectant et traitant les données des capteurs existants à bord des véhicules à propos du véhicule, de la route et de l'environnement, Tactile Mobility permet aux OEM, aux fournisseurs de niveau 1, aux assureurs et aux services d'entretien et de planification des villes d'offrir à leurs clients des produits innovants, une efficacité et des performances de conduite ainsi qu'une expérience de conduite sûre, en fonction de leurs objectifs spécifiques. Tactile Mobility a été cofondée en 2012 par Boaz Mizrachi, Yossi Shiri et Alex Ackerman et travaille déjà avec plusieurs fabricants d'équipements d'origine, dont BMW. Le siège social de l'entreprise est situé à Haïfa, en Israël.

