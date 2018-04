Nexteer élargit son équipe d'investissement stratégique dans les logiciels et son équipe de développement mondiale

Le centre technique mondial de Nexteer à Saginaw, en tandem avec les centres techniques régionaux de Tychy et de Suzhou, continuera à se concentrer sur le développement de logiciels en amont et sur l'innovation en recherche et développement. Parallèlement, le nouveau centre de développement de logiciels en Inde sera axé sur la production de logiciels en aval et la validation, afin de garantir la qualité du travail et la conformité aux réglementations.

« Le modèle économique des logiciels de Nexteer et la structure améliorée de notre équipe mondiale reposent sur le lancement de solutions logicielles innovantes avec vitesse, flexibilité et intégration harmonieuse dans les véhicules pour notre clientèle internationale de fabricants d'équipements d'origine de l'industrie automobile. Le rôle des logiciels dans les véhicules – et particulièrement pour les systèmes de direction essentiels à la sécurité – évolue rapidement. Par conséquent, les fabricants d'équipements d'origine de l'industrie automobile ont de plus en plus besoin des solutions logicielles intelligentes de Nexteer pour résoudre les problèmes complexes qu'ils rencontrent », a déclaré Geoff Krieger, directeur exécutif des systèmes électroniques et des logiciels chez Nexteer Automotive.

NEXTEER CAPITALISE, INVESTIT DANS LES TENDANCES CROISSANTES DES LOGICIELS

Nexteer considère ses capacités logicielles et électroniques comme ses principaux facteurs de différenciation et s'attend à ce que la demande du marché pour son expertise logicielle ne cesse de croître. Par conséquent, Nexteer recherche un site en Inde pour y établir son centre de développement logiciel et continuera à investir dans ses capacités logicielles au cours des années à venir.

Les analystes de l'industrie en conviennent : « L'électronique et les logiciels seront les principaux facteurs de différenciation dans les futurs pôles de croissance... Le marché des composants d'aide à la conduite automobile et de conduite autonome va enregistrer une forte croissance, offrant un réservoir de recettes croissant, principalement pour les fournisseurs axés sur les logiciels [...] les systèmes intelligents intégrant l'aide à la conduite automobile devraient offrir un potentiel de croissance dans leurs domaines respectifs (direction, etc.) », d'après l'étude des fournisseurs automobiles mondiaux 2018 LAZARD de Roland-Berger.

Le rapport Cinq tendances qui transforment l'industrie automobile de Pricewaterhouse Cooper, paru en 2018, en convient également, soulignant que les entreprises qui investiront dans les applications logicielles seront « récompensées par une forte croissance ».

LE RÔLE DES LOGICIELS DANS LES SYSTÈMES DE DIRECTION ESSENTIELS À LA SÉCURITÉ DE NEXTEER

Les logiciels de Nexteer jouent un rôle crucial pour la sécurité – notamment la cybersécurité – de ses produits tels que la direction Steer-by-Wire (SbW) et les systèmes de direction assistée électrique (EPS), des technologies d'introduction essentielles pour les fonctions de sécurité avancées et la conduite autonome.

« Tout est question de sécurité et de performances. Alors que la technologie des véhicules évolue pour inclure divers niveaux de fonctions de sécurité avancées et un degré croissant de conduite autonome, notre logiciel de direction s'assure que le filet de sécurité est "toujours tendu" dans nos systèmes de direction Steer-by-Wire et de direction assistée électrique. En plus de nos redondances matérielles, nos logiciels sont conçus pour offrir un traitement simultané à voies multiples afin de renforcer ce filet de sécurité », a déclaré Krieger.

« Les logiciels jouent également un rôle essentiel pour la cybersécurité. Nous ne concevons pas seulement des modules matériels cybersécurisés au niveau des semi-conducteurs ; nous concevons également des structures logicielles à plusieurs couches qui identifient et autorisent les informations et le flux des commandes entre le système de direction et les autres contrôleurs. À mesure que les véhicules adopteront des composants électroniques plus avancés pour offrir une conduite autonome, une connectivité à Internet et des communications V2X, les technologies de direction cybersécurisées de Nexteer gagneront en importance. »

Alors que Nexteer ne cesse d'ajouter des fonctionnalités et des fonctions de sécurité avancées à ses systèmes de direction, le nombre de lignes de code nécessaires est stupéfiant : 14,3 millions de lignes sont requises pour le système SbW et 4,3 millions de lignes de code pour la direction assistée électrique de Nexteer, à comparer aux 400 000 lignes de code requises par la première navette spatiale.

À PROPOS DE NEXTEER

Nexteer Automotive, leader du contrôle intuitif des mouvements, est une multinationale au capital de plusieurs milliards de dollars qui œuvre dans l'industrie des arbres de transmission et de la direction. Elle se spécialise dans les systèmes de direction électrique et hydraulique, les colonnes de direction et les organes de transmission, ainsi que les systèmes avancés d'aide à la conduite et de conduite autonome, au service des fabricants d'équipement d'origine. Les 13 500 employés de l'entreprise desservent plus de 50 clients dans chacune des grandes régions du monde. L'entreprise possède 24 usines de fabrication, trois centres techniques et 14 centres de service à la clientèle répartis stratégiquement en Amérique du Sud et du Nord, en Europe et en Asie. Parmi les clients de Nexteer Automotive figurent BMW, Fiat Chrysler, Ford, GM, PSA Group, Toyota et VW, ainsi que des constructeurs automobiles en Inde et en Chine.

