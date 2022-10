Next.e.GO Mobile SE präsentiert e.wave X und e.Xpress auf der Pariser Motor Show

e.GO präsentiert die Zukunft der urbanen Elektromobilität auf der Pariser Motor Show.

Vom 17. bis 23. Oktober ist e.GO in Pavillon 6 an Stand 624.

Zudem findet am 17. Oktober um 16:35 Uhr eine Pressekonferenz statt, in der e.GO unter anderem die neuen Modelle e.wave X und e.Xpress präsentiert.

AACHEN, Deutschland and PARIS, 6. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Der unabhängige deutsche Elektrofahrzeughersteller Next.e.GO Mobile SE wird auf der Pariser Motor Show vom 17. bis 23. Oktober (Pavillon 6, Stand 624) seine neuen Fahrzeuge e.wave X sowie den elektrischen Stadtlieferwagen e.Xpress vorstellen. Die Pariser Motor Show, auf Französisch „Mondial de l'Auto", ist eine der meistbesuchten Automobilmessen der Welt und gilt als eine der wichtigsten Veranstaltungen der Automobilindustrie und Besuchermagnet für Automobilfans und -experten. Getreu dem diesjährigen Motto des Pariser Motor Show „Revolution is on", repräsentieren die neuen Modelle e.wave X und e.Xpress die innovative Zukunft der nachhaltigen Elektromobilität, sowohl im Privatkundenbereich als auch im gewerblichen Bereich.

e.wave X on the road e.Xpress will be unveiled to the public at Paris Motor Show

Das wichtigste Leitprinzip von e.GO ist es, einfache und praktische Fahrzeuge für jeden herzustellen. e.GO entwirft und fertigt Fahrzeuge mit besonderem Augenmerk auf Materialauswahl, Performance und ein nahtloses Nutzererlebnis. Die Kombination eines innovativen 3D-Aluminium-Rahmens mit einer Polymer-Außenhaut sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewicht, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit, während die flexible und austauschbare Batterie den Fahrern in der Stadt ein sicheres Gefühl gibt. Letzteres dient der Unabhängigkeit der Fahrer:innen von der öffentlichen Ladeinfrastruktur, die nicht so weit verbreitet ist, wie sie sein sollte. Mit der eigenen App (e.GO Connect™) haben Nutzer:innen zudem ein einzigartiges digitales Nutzererlebnis, das ihren e.GO zum Smartphone auf vier Rädern macht.

„Wir freuen uns darauf, auf der Pariser Motor Show unsere Vision der Zukunft der urbanen Elektromobilität sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen zu präsentieren. Unsere Fahrzeuge e.wave X und e.Xpress wurden mit Blick auf Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz entwickelt; sie sollen die perfekte Symbiose zwischen Innovation und Zweckmäßigkeit schaffen", sagt Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsitzender der Next.e.GO Mobile SE.

Der e.wave X ist weit mehr als ein Fortbewegungsmittel, er verkörpert einen echten Lifestyle. Der e.wave X wurde bewusst praktisch und speziell für das urbane Umfeld konzipiert. Mit optimalen Abmessungen für einen komfortablen Viersitzer, einer intelligenten und flexiblen Batterielösung, die nicht von der Verfügbarkeit einer geeigneten Ladeinfrastruktur abhängt, einem ultrabreiten digitalen Display und einem Exterieur aus Polymer, das dem Nutzer eine Reihe von Vorteilen bietet, überzeugt der e.wave X nicht nur durch Qualität und Komfort, sondern erfüllt auch moderne urbane Bedürfnisse.

Der e.Xpress, der auf der Pariser Motor Show erstmalig vorgestellt wird, wurde speziell für den ständig wachsenden Bedarf an nachhaltigen und emissionsfreien Transportfahrzeugen für die letzte Meile, beispielsweise für städtische Lieferdienste, entwickelt. Bei seiner Entwicklung wurde das Fahrzeug dabei an die Anforderungen des städtischen Umfelds angepasst, beispielsweise in Punkto Abmessungen und Batteriewechsel, die eine optimale Betriebszeit und Produktivität sicherstellen sollen.

Einladung: Nehmen Sie an unserer Pressekonferenz teil

Die Next.e.GO Mobile SE lädt alle interessierten Journalist:innen zur Pressekonferenz am 17. Oktober um 16:35 Uhr am Stand ein, die auch per Live-Stream übertragen wird. Neben der Präsentation des e.wave X werden Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsitzender, Dr. Stefan Rudolf , CTO, und Dr. Matthias Kreimeier, Vice President Sales, Einblicke in die Entwicklung des neuen Modells e.Xpress geben. Außerdem werden sie spannende Neuigkeiten über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens bekannt geben. Im Anschluss an die Pressekonferenz besteht die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch mit Ali Vezvaei und den anderen Experten.

Paris Expo Porte de Versailles in Paris

17.10.2022 | 16:35 – 16:45

Pavilion 6 | Stand 624

Im Anschluss: Get together mit Fingerfood und Getränken sowie die Möglichkeit für Interviews

Der Livestream wird auf unserer Website www.e-go-mobile.com verfügbar sein.

