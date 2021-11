NEXTEVO arbeitet mit Landwirten zusammen, um landwirtschaftliche Abfälle in nachhaltige Textilien zu verwandeln

Südostasien ist die weltweit größte Erzeugerregion für Ananas, wobei die Philippinen, Thailand und Indonesien zu den Spitzenerzeugern zählen. Erhebliche Mengen von Abfällen aus Ananasblättern werden üblicherweise verbrannt, auf Mülldeponien entsorgt oder kompostiert, was zu schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt führt.

Stattdessen sammelt NEXTEVO in Zusammenarbeit mit lokalen Bauern diese Ananasblätter und verarbeitet sie zu hochwertigen Materialien für die Textilindustrie. Dabei werden nicht nur bestehende Umweltprobleme minimiert, sondern auch das Einkommen der Landwirte verbessert.

Die Verbindung in Thailand zwischen Jinny Tantipipatpong, dem Vorsitzenden von SAICO (dem viertgrößten Ananaskonservenhersteller der Welt), und NEXTEVO schafft eine vertikal integrierte Lieferkette. Dazu gehört die Beschaffung von Ananasblättern, die Verarbeitung zu RTS-Fasern und Mischgarnen für die Produktion, die Herstellung von hochwertigen Konsumgütern für Marken in aller Welt.

Umfassendes Netzwerk in ganz Südostasien für Ananasblätter und andere landwirtschaftliche Abfallquellen

Die Produktion von Ananasblattfasern (PALF) in Thailand ist das Ergebnis einer einjährigen Reise vom Konzept bis zur Produktion. Die Versuchsproduktion begann Ende September 2021, und das PALF-Produktionsvolumen wird bis zum ersten Quartal 2022 hochgefahren.

In Indonesien hat PALF bereits mit der Beschaffung bei einer landwirtschaftlichen Genossenschaft begonnen und plant, die Verarbeitung von Kokosnussschalenabfällen zu nachhaltigen Materialien bis zum zweiten Quartal 2022 auszuweiten.

NEXTEVO-Gründer Harold Koh, der neun Jahre lang CEO von Great Giant Pineapple (der größten Ananasplantage der Welt in Indonesien) war, hat ein umfangreiches Netzwerk im Agrarsektor aufgebaut. Harold plant die Ausweitung auf andere Arten von landwirtschaftlichen Abfällen in Südostasien, um nachhaltige Lösungen mit Mehrwert in großem Maßstab anzubieten.

In den nächsten drei Jahren will NEXTEVO das Leben von 5.000 Landwirten in Südostasien verbessern.

Informationen zu NEXTEVO

NEXTEVO hat es sich zur Aufgabe gemacht, landwirtschaftliche Abfälle in großem Maßstab in nachhaltige Produkte mit Mehrwert für das tägliche Leben und landwirtschaftliche Anwendungen umzuwandeln. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, positive soziale Auswirkungen auf die Landwirte zu erzielen und die Umweltbelastung zu verringern. Hinter diesen Bemühungen steht das Ziel, keine Abfälle zu produzieren, indem alle Bestandteile der landwirtschaftlichen Abfälle verwertet werden. NEXTEVO hat seinen Sitz in Singapur und ist in Thailand und Indonesien tätig.

www.nextevo.one

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1673762/NEXTEVO___color_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1673792/NEXTEVO_sustainable_textiles.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1673793/Pineapple_leaf_collection_by_farmers.jpg

SOURCE NEXTEVO