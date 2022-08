Nextracker e FIT Institute of Technology Lançam Centro de Excelência Solar no Brasil

Laboratório solar para pesquisa e testes e unidade de treinamento se apoiam nos 5,5 GW de rastreadores solares inteligentes da Nextracker no país e de 70 GW ao redor do mundo

SOROCABA, Brazil, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Líder global em rastreadores solares inteligentes, a Nextracker™, a primeira em participação de mercado no Brasil, em parceria com o FIT (Flex Instituto de Tecnologia), lança a maior instalação de P&D de rastreadores solares da América do Sul, o Centro de Excelência Solar do Brasil (ou CFSE, de seu nome em inglês, Center for Solar Excellence). Este centro de pesquisa e desenvolvimento fotovoltaico do estado da arte, um investimento de vários de milhões de dólares, será apresentado oficialmente em Sorocaba (SP) no dia 22 de agosto.

Nextracker electronic controllers featured at Flex manufacturing plant in Sorocaba, Brazil, 2022. Nextraker and Flex Institute of Technology Brazil teams at the Center for Solar Excellence, Sorocaba, Brazil 2022

O hub de tecnologia CFSE abrangerá estudos do ciclo de vida completo dos sistemas de rastreadores solares, incluindo desde o desenvolvimento projetos de estrutura, mecânica e elétrico, à sua construção, operação e manutenção. Os pesquisadores do CFSE realizarão, ainda, pesquisas aprofundadas e testes sobre dinâmica do vento, mecânica do solo e melhoria de performance do rastreador por meio de software e sistemas de backup de bateria. O projeto Nextracker - FIT inclui uma instalação solar adjacente de 770 quilowatts (kW), de 30 mil metros quadrados, que servirá como um laboratório ao ar livre para a prototipagem e teste de novos produtos e ao centro de treinamento.

"Estamos orgulhosos por termos a Nextracker como nossa parceira em nosso projeto em Guañizul, na Argentina. E estamos ansiosos pela nossa próxima colaboração em futuros projetos na América do Sul onde usaremos os seus sistemas de rastreadores solares inteligentes e de alta performance NX Horizon™", afirma Aleksander Skaare, Vice-presidente de projetos da Scatec. "Esta instalação é um projeto interessante para ajudar no desenvolvimento da indústria solar tanto no Brasil como na América do Sul", acrescenta ele.

De acordo com a Wood Mackenzie Power & Renewables, a Nextracker alcançou a primeira posição no mercado de rastreadores solares no Brasil com uma participação de mercado de 38%. A empresa conquistou seis projetos nos últimos nove meses com capacidade acumulada de 2,6 GW, elevando o total de projetos de rastreadores no Brasil para 5,5 GW – seja em operação ou em construção.

"O Brasil é o mercado da Nextracker que mais cresce no mundo", afirmou Dan Shugar, CEO e fundador da Nextracker. "Temos fabricado nossos controles eletrônicos e componentes chave no Brasil nos últimos cinco anos e estamos investindo pesado em uma instalação para um centro de Pesquisa & Desenvolvimento e Testes de nível mundial. Já realizamos treinamento de instalação para centenas de profissionais da indústria solar por meio da nossa PowerworX Academy. E, em conjunto com o FIT, contratamos dezenas de pessoas altamente especializadas e talentosas para continuar a aprimorar a tecnologia do estado da arte que melhor poderá atender os nossos clientes. Este centro é um desdobramento deste esforço". Para Dan Shugar, a iniciativa é mais um passo para acelerar a indústria solar como a fonte de energia que mais cresce no mundo.

"Temos o nosso foco em projetos cuidadosos, testes empíricos e no aumento de performance a partir de um protocolo bem desenvolvido de medição e verificação", afirma Carlos Ohde, gerente geral do FIT Institute of Technology. "Estamos muito felizes de participar desta parceria com a Nextracker, empresa âncora deste centro de Pesquisa e Desenvolvimento e líder em tecnologia solar que vem buscando alçar a geração solar a novas alturas", acrescenta ele.

O novo hub brasileiro de P&D da Nextracker tem como modelo o Centro de Excelência Solar da empresa, localizado em sua sede em Fremont, na Califórnia (EUA). O rápido crescimento da demanda por novos projetos fotovoltaicos no Brasil levou a Nextracker a escolher o país para seu maior investimento em P&D e treinamento fora da América do Norte.

De acordo com a empresa de analistas de mercado Wood Mackenzie Power & Renewables, o mercado de rastreadores solares do Brasil está crescendo quatro vezes mais rápido que a média do mercado internacional, com instalações de rastreadores solares de eixo único crescendo 105% (ou 5,7 GW) em 2021. O Brasil tem como meta alcançar 45% de sua energia proveniente de fontes energia renovável até 2030.

Sobre a Nextracker no Brasil

Com mais de 70 GW de rastreadores solares de eixo único entregues em todo o mundo, a Nextracker™ é líder mundial em soluções e softwares inteligentes e integrados de rastreadores. Seus rastreadores solares e softwares inteligentes permitem que projetos fotovoltaicos de geração centralizada rastreiem o movimento do sol e otimizem o desempenho desses ativos.

Importantes complexos de geração centralizada são Janaúba (1,2 GW) e Sol do Cerrado (766 MW), ambos em Minas Gerais. Com uma equipe local para atender o ciclo completo dos projetos solares – incluindo de vendas, operações e suporte técnico, a Nextracker já forneceu rastreadores solares para 16 usinas de geração centraliza no Brasil, do Ceará a São Paulo.

A empresa estreou no mercado brasileiro em 2015. Sua sede administrativa, fábrica e programa de treinamento para instaladores, a PowerworX Academy, ficam em Sorocaba (SP). A PowerworX Academy da Nextracker, voltada a programas de treinamento para instaladores, fornece cursos práticas e multifuncionais para trabalhadores do setor de energia solar sobre os fundamentos e detalhamento de projetos, instalação e comissionamento, e de seu software, bem como para a operação e a manutenção dos avançados sistemas fotovoltaicos da Nextracker.

Para mais informações, visite: www.nextracker.com

Sobre o FIT

Fundado em 2003, o FIT – Instituto de Tecnologia é uma organização nacional sem lucro, credenciado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O FIT é líder em desenvolvimento de soluções tecnológicas para indústrias de vários segmentos; soluções que antecipam a necessidade do mercado, indústria e pessoas. Com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada, o FIT contribui para o desenvolvimento tecnológico que surpreende e revela tendências. Estamos construindo o futuro todos os dias e levando a tecnologia para todos.

Para mais informações, por favor, visite www.fit-tecnologia.org.br

