Nextscape lancera le 25 février une nouvelle solution antivol pour les vélos, « AlterLock », qui permettra aux cyclistes d'avoir l'esprit tranquille

TOKYO, 3 mars 2021 /PRNewswire/ -- Nextscape Inc. lancera « AlterLock », un nouveau dispositif antivol IoT pour les cyclistes, en commençant par des précommandes à partir du 25 février et plus tard en Europe. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus de 2020, le nombre de vols de vélos à Londres a presque triplé par rapport à l'année dernière. Le dispositif aide à résoudre ces problèmes grâce au système antivol de Nextscape. Il propose une alarme antivol et un système de repérage par GPS pour assurer la tranquillité d'esprit des cyclistes. L'expédition de l'appareil vers l'Europe commencera en mai 2021.



Image : https://bit.ly/3pucjVU

Image de l'application (Notification) : https://bit.ly/3clSlsM

Image de l'application (suivi) : https://bit.ly/3osLBMa



À propos de la solution AlterLock



Détection des vibrations et alarme antivol (max 95 dB)

Suivi GPS et Wi-Fi

Communique via le réseau LPWA « Sigfox » ou Bluetooth

Conception fine, légère et aérodynamique

Contrôle précis grâce à l'application

(Compatible avec Android 5.0 ou plus récent et iOS 11 ou plus récent supportés par BLE)

Prix du produit avec TVA : 114,99 GBP/134,99 euros (offre spéciale 84,99 GBP/99,99 euros)

Frais de gardiennage des vélos avec TVA : 3,49 GBP/3,99 euros par mois (34,99 GBP/39,99 euros par an)

Dimensions : L 159 mm x l 38 mm x H 9 mm

Poids : 50 g

Temps d'utilisation : Jusqu'à 1,5 mois

Communications : BLE/Sigfox

Suivi de la localisation : GPS (GNSS)/Wi-Fi

Norme IP : IP66



Disponible dans les pays suivants :

Belgique, Croatie, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Espagne, Royaume-Uni

(La couverture est basée sur la couverture Sigfox)

cf. https://www.sigfox.com/en/coverage



Les pré-commandes commencent le : 25 février 2021

Offre de prix spéciale : jusqu'au 7 mai 2021

Les expéditions commencent le : 12 mai 2021

(Le calendrier pourrait être modifié en cas de pénurie de pièces due à la pandémie)



Détection des vibrations, alarme et notification

Lorsqu'il détecte une vibration, son alarme retentit, dissuadant le vol et la dégradation, et l'utilisateur est averti sur son smartphone.



Suivi GPS et Wi-Fi

AlterLock permet de suivre le vélo d'un utilisateur grâce à des capacités de localisation avancées. Utilise des capteurs GPS et Wi-Fi pour calculer sa position avec précision. Il n'envoie pas seulement des données au smartphone de l'utilisateur par Bluetooth, mais aussi par le réseau « Sigfox ».



Fonctionnement : https://bit.ly/2Ym8zK8



Vue gauche du produit : https://bit.ly/2KWnxTY



Page du produit : https://bit.ly/3aaSm12



Dossier de presse : https://alterlock.net/en/press-kit



À propos de Nextscape Inc.

Localisation : 22F, 2-7-1, Nishi-shinjuku, Shinjuku, Tokyo, Japon

Création : 10 avril 2002

Président : Satoshi Kosugi

Capital : 150 010 000 JPY

URL : https://www.nextscape.net/en



SOURCE Nextscape Inc.