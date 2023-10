NextSmartShip révolutionne l'efficacité de la préparation électronique des commandes avec un service direct depuis le fabricant, en élargissant sa portée mondiale avec de nouvelles succursales en Europe et aux États-Unis

AMSTERDAM, 10 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Alors que le commerce électronique prospère, NextSmartShip (NSS) émerge en tant que solution d'exécution électronique inégalée, redéfinissant la façon dont les marques qui vendent directement au client (DTC, Direct-to-Customer) naviguent dans la logistique mondiale. Le projecteur est braqué sur deux offres essentielles qui distinguent NSS : son approche inégalée de l'exploitation de la chaîne d'approvisionnement chinoise et son service express révolutionnaire en provenance directe du fabricant.

NextSmartShip, conçu par des professionnels visionnaires de la logistique, est un titan de la logistique GLOCAL ancré dans la technologie. Avec un portefeuille solide et en expansion de plus de 2 000 marques DTC, NSS a cimenté sa position en tant qu'interlocuteur pour des services d'exécution fiables, économiques et compétents, livrant chaque année un million de colis à des destinations dans le monde entier. La suite à multiples facettes de l'entreprise englobe la préparation des commandes DTC, Crowdfunding, FBA Prep et FBM, la préparation des commandes B2B et la gestion des boîtes d'abonnement. Au début de l'année, la société a obtenu un investissement important de plusieurs millions de dollars de Gobi Partners GBA, ce qui lui a permis de renforcer son empreinte mondiale, sa stratégie de marque et le développement de son infrastructure SaaS.

En juin 2023, NSS a inauguré sa succursale européenne à Amsterdam, complétée par le lancement imminent de la succursale américaine. Historiquement, NSS gérait 11 centres de préparation des commandes de pointe dans des régions telles que l'UE, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud et le Japon, opérant via plus de 100 itinéraires d'expédition couvrant plus de 200 pays. Étant donné que plus de 80 % de sa clientèle DTC est basée aux États-Unis et dans l'Union européenne, l'influence mondiale de NSS est incontestable.

La Chine, épicentre de la chaîne d'approvisionnement mondiale, fabrique 70 % des articles DTC. Bien que 95 % des marques de DTC opèrent en dehors de la Chine, NSS se distingue comme étant la seule entreprise chinoise d'importance à capitaliser sur la préparation des commandes à partir de cette source prodigieuse. Cet alignement stratégique ne les distingue pas seulement de leurs concurrents européens, mais se traduit également par des économies substantielles, allant jusqu'à 70 % pour les utilisateurs. Ces économies découlent d'une gestion holistique de la chaîne d'approvisionnement mondiale et des avantages inhérents à leur centre de traitement des commandes basé en Chine, qui minimise les coûts de communication, les frais généraux des entrepôts et les excédents de stocks.

NSS se distingue en outre par un service express direct pionnier. S'abstenant de la dépendance traditionnelle à l'égard des entrepôts locaux, NSS propose une solution qui permet aux vendeurs en ligne d'expédier les produits directement de l'usine de production aux consommateurs dans un délai impressionnant de 3 à 5 jours, garantissant ainsi un contrôle rationalisé des stocks. Soutenu par une équipe d'assistance anglophone disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, NSS s'engage à fournir un service à la clientèle inégalé à l'échelle mondiale.

Les prochains engagements de NSS comprennent des apparitions au Madrid Tech Show les 30 et 31 octobre et au Webwinkel Vakdagen les 23 et 24 janvier 2024. En outre, ils ont récemment dévoilé une initiative de partenariat européen, invitant les acteurs du commerce électronique à unir leurs forces pour créer des solutions de marque qui changent la donne.

SOURCE NextSmartShip