Nexus FrontierTech lance les premiers modules d'intelligence artificielle prêts à l'emploi sur Microsoft Azure

Les clients peuvent désormais déployer instantanément une IA modulaire dans leurs flux de travail, avec de nouvelles avancées en matière d'automatisation intelligente sur la plateforme Azure

LONDRES, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Nexus FrontierTech, fournisseur de solutions d'intelligence artificielle (IA), a annoncé son partenariat avec Microsoft Azure, qui permettra aux clients d'utiliser la place de marché Azure pour déployer rapidement des solutions d'IA au sein de leur entreprise.

Le premier module de Nexus FrontierTech disponible sur la plateforme est une solution de traitement des permis de conduire britanniques, qui extrait à la fois les informations d'identité personnelle et la vérification de la photo et de la signature. Ce module intègre de manière transparente ces données directement dans les systèmes des clients, et automatise l'extraction des données textuelles et graphiques des permis nécessaires à la vérification de l'identité, ce qui permet d'automatiser les flux de travail sans aucune perturbation.

L'extracteur de permis de conduire Nexus, ainsi que les modules qui seront bientôt lancés pour les états financiers, les relevés bancaires, les passeports et autres, sont les premiers du genre sur la place de marché Azure.

Nexus FrontierTech alimente ces modules via le Nexus AI Engine, qui exploite de multiples types de données et transforme les données non structurées en informations précises, exploitables et précieuses, grâce au traitement intelligent des documents et au traitement du langage naturel (NLP). Spécialisé dans les services bancaires et financiers, la gestion d'actifs, la banque de détail et la banque de patrimoine, le moteur fournit plus de 50 modules d'IA propriétaires qui automatisent les flux de travail à haute valeur ajoutée, notamment l'accueil, la conformité, la recherche et le suivi de portefeuille, et permet une personnalisation rapide et facile pour d'autres sources de données.

Danny Goh, PDG de Nexus FrontierTech, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir lancé avec succès le module AI Driving Licence Extractor sur la plateforme Azure, au service de nos clients dans l'écosystème Microsoft. Les préparatifs pour le lancement de nos autres modules existants sont déjà en cours, et nous sommes impatients de fournir une suite complète de produits d'automatisation intelligente via Azure, afin de fournir aux utilisateurs d'Azure la vitesse et l'agilité nécessaires dans leurs flux de travail pour faire évoluer leurs opérations. »

Retrouvez l'extracteur de permis de conduire de Nexus FrontierTech sur la place de marché Microsoft Azure à l'adresse suivante : https://bit.ly/azuredrivinglicense

SOURCE Nexus FrontierTech