Neymar Jr est le nouvel ambassadeur mondial pour Horse Team/Campline Horses

LISBONNE, Portugal, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- Le footballeur brésilien Neymar Jr. Il porte sa passion pour le sport et le Brésil au niveau supérieur en s'associant avec le groupe d'affaires portugais Horse Team / Campline Horses, une référence dans le monde équestre et dans la défense du cheval lusitanien pur-sang. Ce partenariat est un moment historique, car c'est la première fois qu'une star mondiale du football soutient le développement d'un sport équestre mondial.

Neymar Jr, dont le talent est reconnu, a récemment signé un contrat avec le club Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Il a décidé d'élargir son impact sportif et social en sponsorisant l'équipe brésilienne de dressage - composée de João Marcari Oliva / Escorial et Renderson Oliveira / Fogoso. Ils participeront aux Jeux panaméricains au Chili en octobre prochain.

Le premier ambassadeur mondial de Horse Team / Campline Horses apporte sa joie, son charisme et son excellence au monde équestre. Une présentation a eu lieu la semaine dernière lors de la visite du centre équestre Horse Team / Campline Horses à Santo Estevão, au Portugal, avec un enregistrement de la campagne publicitaire qui célèbrera bientôt le partenariat.

Exprimant son enthousiasme, Neymar Jr a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre la famille Horse Team / Campline Horses, encore plus de rencontrer João Marcari Oliva et Renderson Oliveira en raison de tout ce qu'ils ont fait pour amener le Brésil au sommet du sport équestre. J'ai toujours souhaité en savoir plus sur les chevaux, et j'ai hâte d'en apprendre davantage et de célébrer les victoires à venir. Ce partenariat ne concerne pas seulement le sport, mais également les valeurs que nous partageons : le travail d'équipe, la défense de l'égalité, la protection des animaux, la nature et, bien sûr, l'amour du Brésil ».

Le Horse Team / Campline Horses Group, propriétaire exclusif des deux chevaux olympiques de race pure lusitanienne (Escorial et Fogoso) et des centaines de leurs descendants, est tout aussi confiant dans ce partenariat, dans le cadre duquel NN Consultoria et Neymar Santos, le père du footballeur, assument la représentation commerciale exclusive de Horse Team / Campline Horses en Amérique latine.

« Avoir Neymar Jr comme ambassadeur mondial est une étape extraordinaire et une énorme responsabilité, compte tenu de tout ce qu'il représente dans le sport mondial. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le constater à Santo Estevão la semaine dernière, où il s'est fait un devoir d'aller, malgré le changement de vie qu'il faisait, nous pensons que ce partenariat encouragera un public plus large à apprécier le talent, la beauté et les valeurs du dressage, favorisant l'image du Portugal comme destination touristique avec une tradition équestre », a commenté Rui Hortelão, PDG de Horse Team / Campline Horses Group.

Pour suivre le parcours de Neymar Jr, rendez-vous sur les sites www.horseteam.com , @horseteaminvest et @camplinehorses .

