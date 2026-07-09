Nfinite lance sa plateforme d'intelligence visuelle destinée aux rayons virtuels pour que les marques et les détaillants puissent optimiser les visuels produits à grande échelle

À mesure que les exigences en matière de qualité visuelle augmentent et que les catalogues de produits gagnent en complexité, les marques et les détaillants sont confrontés au même problème : il n'existe aucun moyen fiable de contrôler la conformité visuelle, de déterminer les améliorations à apporter en priorité et de s'assurer que chaque page de produit exploite pleinement son potentiel.

PARIS, 9 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Nfinite, entreprise spécialisée dans l'intelligence visuelle pour le commerce électronique, annonce aujourd'hui le lancement de sa plateforme d'intelligence visuelle destinée aux rayons virtuels. Cette plateforme, qui s'adresse aux marques et aux détaillants qui gèrent des milliers de références, permet de contrôler la qualité visuelle, de garantir la conformité, de donner la priorité aux opportunités à fort potentiel et de générer des visuels produits à grande échelle, afin d'assurer la performance des pages de produit sur l'ensemble des canaux.

Nfinite Launches the Visual Intelligence Platform for the Digital Shelf to Help Brands and Retailers Optimize Product Visuals at Scale

Le défi du marché

Les détaillants ne cessent de placer la barre plus haut, avec davantage d'images, davantage de formats et des exigences de plus en plus complexes. Les marques peinent à s'adapter, tandis que les détaillants manquent de recul quant à savoir si les visuels fournis par les marques et ceux des marques distributeur répondent réellement à leurs normes une fois mis en ligne.

Le résultat est le même des deux côtés : des PDP incohérents, des dépenses de production indues et des lacunes stratégiques. Les pages de produit non conformes peuvent entraîner une perte de 15 à 25 % de chiffre d'affaires, les équipes consacrant quant à elles environ 40 heures par an et par référence à procéder à des contrôles de conformité manuels, à remanier les ressources et à soumettre des données sur le portail. En l'absence de couche d'intelligence, les entreprises n'ont aucun moyen d'identifier et de repérer les références présentant des défauts, ni quelles mesures doivent être prises en priorité.

Pour les marques : la dimension visuelle dont ils n'ont jamais disposé

Les marques ont investi dans les infrastructures nécessaires à la diffusion du contenu produit : systèmes PIM, systèmes DAM et plateformes de syndication. Ces systèmes ont tous un point faible : aucun d'eux ne vérifie à quoi ressemblent réellement les images des produits une fois mises en ligne sur la page produit d'un détaillant, ni si elles répondent aux exigences de ce dernier.

Sans une visibilité en continu, les équipes ont du mal à repérer les visuels manquants ou non conformes avant qu'ils n'aient un impact sur les classements, le référencement et les taux de conversion. Lorsqu'une référence est retirée, le rétablissement du classement organique peut prendre entre 60 et 90 jours¹.

Dans une première analyse, Nfinite a passé au crible le catalogue d'une grande marque de bricolage sur sept points de vente et a identifié 897 défauts de contenu, avec un taux de conformité global de 61 % par rapport aux exigences des détaillants. La marque n'avait reçu aucune alerte préalable.

Pour les commerçants : visibilité totale sur l'ensemble du catalogue

Les détaillants sont confrontés au problème inverse. La gestion de milliers de références provenant de centaines de fournisseurs rend de plus en plus difficile le maintien d'une qualité visuelle homogène de manière manuelle. Faute de visibilité sur les contenus des fournisseurs et des marques distributeur, les équipes ont du mal à identifier les fournisseurs dont les performances sont insuffisantes, à déterminer la priorité des améliorations à apporter ou à faire respecter les normes à grande échelle.

Par ailleurs, l'IA générative a permis de réduire les coûts de production de 70 à 95 % et de raccourcir les délais de production de plusieurs semaines à quelques heures, rendant ainsi la création de contenu à grande échelle viable d'un point de vue économique. Mais une production qui ne tient pas compte des priorités engendre des coûts inutiles. Alors que 87 % des acheteurs en ligne citent les visuels produits comme le facteur d'achat le plus déterminant², savoir où investir est tout aussi important que la création du contenu lui-même.

Plateforme d'intelligence visuelle destinée aux rayons virtuels

Pour relever ces défis, Nfinite lance la plateforme d'intelligence visuelle destinée aux rayons virtuels. Conçue pour les marques et les détaillants, cette solution offre la couche d'intelligence nécessaire à la surveillance, la hiérarchisation et l'amélioration permanente des visuels des produits sur les rayons virtuels.

Visual Insights : surveille en permanence le visuel des produits, toutes marques et tous détaillants confondus. Il évalue la conformité aux exigences des détaillants, aux normes de chaque catégorie et aux directives des marques, en identifiant les types d'images manquants, les problèmes de qualité, les formats incorrects et les incohérences entre les différents canaux. Il permet également de comparer les performances des fournisseurs, des marques, des détaillants et de la concurrence, tout en classant les défauts par ordre de priorité en fonction de leur impact sur l'activité.

Visual Creation : corrige les défauts identifiés par les aperçus visuels. Les flux de travail IA et CGI (Computer-Generated Imagery - Imagerie générée par ordinateur) permettent de générer des visuels manquants, conformes à l'identité visuelle de la marque, respectant les spécifications et prêts à être publiés.

« Chaque détaillant a des exigences différentes, et la gestion manuelle de tout cela représentait un véritable défi pour nous. Grâce à Nfinite, nous pouvons facilement suivre, adapter et garantir que les visuels de nos produits répondent aux normes de chaque partenaire. »

— Responsable marque et marketing, CR Plastic

« Les marques ont passé une décennie à mettre en place des systèmes de diffusion de contenu. Ce qui leur a toujours manqué, c'est un système leur permettant de savoir si ce contenu est réellement efficace (conformité, exhaustivité et compétitivité) sur chaque page des e-commerçants. C'est tout l'intérêt de la couche que nous avons mise en place. »

— Augustin de Narp, Directeur général de Nfinite

L'intelligence visuelle devient une infrastructure stratégique pour le rayon virtuel

Dans des secteurs tels que le bricolage et la maison, où les décisions d'achat dépendent fortement de l'attrait visuel, les consommateurs s'attendent à ce que les fiches produits soient complètes, cohérentes et conformes sur tous les canaux. Pour les marques, cela implique de satisfaire aux exigences des détaillants. Pour les détaillants, cela implique de veiller à ce que les produits des fournisseurs et ceux de leur marque propre répondent aux mêmes normes.

Au fil de l'évolution des exigences en matière de contenu visuel, la capacité à identifier les points à améliorer, à définir les priorités et à maintenir un contenu visuel d'excellente qualité à grande échelle permettra de maintenir un avantage concurrentiel.

Nfinite propose cette couche d'intelligence en enrichissant en permanence sa base de données des normes des détaillants et en intégrant la surveillance, la hiérarchisation des priorités et la génération de contenu basée sur l'IA.

À propos de Nfinite

Nfinite est une plateforme d'intelligence visuelle destinée aux rayons virtuels. La plateforme fait le lien entre l'aperçu visuel et la création visuelle, aidant ainsi les marques et les détaillants à identifier les défauts visuels, à optimiser leur contenu et à produire à grande échelle des ressources PDP très performantes, ce qui se traduit par un taux de conversion plus élevé, une meilleure expérience d'achat et de meilleures performances du catalogue.

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