NFP erwirbt HELPGB, ein Beratungsunternehmen für Humanressourcen, Gesundheit und Sicherheit

Der Erwerb des in den Midlands ansässigen Unternehmens wird die Kompetenzen von NFP in den Bereichen Personalwesen sowie Gesundheit und Sicherheit weiter stärken

BIRMINGHAM, England, 21. Mai 2024 /PRNewswire/ -- NFP, ein Unternehmen von Aon und ein führendes internationales Versicherungsmakler- und Beratungsunternehmen, gab heute die Übernahme von HELPGB, einem Beratungsunternehmen für Personalwesen, Gesundheit und Sicherheit, bekannt. Clark Hunter, Direktor von HELPGB, wird im Unternehmen verbleiben, während Dave Townsend, Geschäftsführer, und Karen Townsend, Sekretärin des Unternehmens, nach der Übernahme in den Ruhestand gehen werden.

„Wir freuen uns sehr, Clark und das talentierte HELPGB-Team willkommen zu heißen und gleichzeitig von dem umfassenden Wissen zu profitieren, das sie in unser Spezialgeschäft für HR- und Arbeitsschutzlösungen einbringen werden", so Matt Pawley, Präsident von NFP in Europa. „Wir wünschen auch Dave und Karen alles Gute für ihren Ruhestand, denn wir wollen auf dem hervorragenden Ruf aufbauen,en sie sich im Laufe der Jahre an der Seite von Clark erworben haben."

HELPGB hat sich mit der Aufnahme von Hunter und seinem Hintergrund als Spezialist für Gesundheits- und Sicherheitsberatung weiterentwickelt. Als Teil von NFP haben HELPGB-Kunden nun Zugang zu mehr globalen Ressourcen, die sie bei der Navigation durch die komplexe HR-, Gesundheits- und Sicherheitslandschaft unterstützen.

„Ich bin den Mitarbeitern und Kunden sehr dankbar, die dazu beigetragen haben, dieses einundzwanzigjährige Abenteuer so besonders zu machen, und ich könnte die Zügel nicht an ein besseres Unternehmen übergeben", sagte Dave Townsend. „Die Werte von NFP decken sich mit denen unseres Unternehmens: Menschen und Kunden stehen an erster Stelle. Ich weiß, dass ich jetzt meinen Ruhestand in der Gewissheit genießen kann, dass das, was ich mit aufgebaut habe, in sehr sicheren Händen ist."

Über NFP

NFP, ein Unternehmen von Aon, ist eine Organisation von Beratern und Problemlösern, die Unternehmen und Privatpersonen bei der Bewältigung ihrer wichtigsten Herausforderungen in den Bereichen Risiko, Personal, Vermögensverwaltung und Altersvorsorge unterstützt. Wir sind mehr als 7.700 Kolleginnen und Kollegen im Vereinigten Königreich, Irland, den USA, Puerto Rico und Kanada, die für eine Vielzahl von Kunden, Branchen und Gemeinschaften tätig sind. Unsere globale Kompetenz, unser Fachwissen und unsere maßgeschneiderten Lösungen umfassen Unternehmensversicherungen, Sozialleistungen, Personalberatung, Gesundheit und Sicherheit sowie individuelle Finanzplanung. Gemeinsam stellen wir die Menschen an die erste Stelle, setzen auf Partnerschaften und fördern kontinuierlich eine Kultur, auf die wir stolz sind. Besuchen Sie NFP.co.uk, um mehr zu erfahren.

