NFT-Galerie BCA Gallery wird am 24. Dezember in Shanghai eröffnet

Im März 2021 veranstaltete BCA „Virtual Niche", die weltweit erste Krypto-Kunstausstellung im UCCA Lab. Im April veranstaltete das BCA die „ Crypto Migration: A Journey to Post-digital Microworld", ein Kryptokunst-Bildungsprojekt mit dem Tsinghua x-lab und der Central Academy of Fine Arts (CAFA). Im Mai rief das BCA das BCA Global Young Digital Art Scholarship Program ins Leben. Im Juli veranstaltete das BCA die Online-NFT-Kunstausstellung „Al Colosseo", bei der beeindruckende Werke von Spitzenkünstlern ausgestellt wurden und Publikum und Sammler an bahnbrechenden Markteinblicken teilhaben konnten. Darüber hinaus stellte BCA im September in Zusammenarbeit mit Punk.China auf dem China Blockchain Industry Summit 2021 das „Illustrated Handbook of Chinese Cryptopunks" aus. BCA stellte NFT-Kunstwerke auch auf der WWART Expo Shanghai 2021 aus.