NFT Marketplace Niftify kondigt de beursgang van $NIFT-tokens bij Gate.io aan, lancering van een nieuwe NFT-veilingsfunctie voor Niftify-gebruikers

MAJURO, Republiek der Marshalleilanden, 19 november 2021 /PRNewswire/ -- Niftify Limited LLC, het alomvattende NFT-platform, kondigde de beursgang (IEO) van zijn $NIFT-tokens aan bij het cryptovaluta-handelsplatform Gate.io. Niftify, momenteel in de bèta-lanceringsfase, stelt mensen in staat om NFT's te maken, kopen, verkopen en ruilen.

Binnen het Niftify-ecosysteem zijn $NIFT-tokens native utility-tokens en worden ze gebruikt om acties in het hele systeem te stimuleren en om gebruikers in staat te stellen kortingen te krijgen bij het betalen van vergoedingen. Gebruikers betalen slechts 2,5% in plaats van 5% aan kosten als ze betalen met andere cryptovaluta's of fiat. Bovendien verlenen $NIFT-tokensaldi verschillende toegangsniveaus tot exclusieve functies, waaronder vroege toegang tot nieuwe drops, premium aangepaste profielen en toegang tot "alleen voor leden"-gebieden.

Voor de beursgang rondt Niftify een start-up-event met Gate.io af, dat vandaag, 17 november, 24 uur lang open is. Voor 0,29% van het aanbod van Niftify zijn er 571.429 $NIFT-tokens te koop voor $ 0,35 per stuk, wat overeenkomt met $ 200.000 USDT. De verkoop van deze tokens vindt plaats naast de tokens die worden uitgegeven op grond van SAFE/SAFT en volgens een uitgaveschema van een vorige preseed-ronde in april 2021.

Bovendien lanceerde Niftify op het platform een veiling van NFT's, zodat de makers hun NFT's kunnen veilen. De verkopers bepalen de valuta waarin de veiling wordt uitgevoerd en de veilingen ondersteunen zowel de oorspronkelijke blockchain-valuta als de standaard fungibele tokens. De veilingen beginnen met een tijdslimiet van 24 uur na het eerste bod. Als een nieuw bod wordt uitgebracht in de laatste minuut van een veiling, zal de tijd in stappen van 15 minuten voorbij de 24-uurs markering gaan. Na het verstrijken van de tijd is de eigenaar van het hoogste bod de winnaar en ontvangt hij/zij de NFT.

"Bij Niftify streven we ernaar NFT-makers, verzamelaars, handelaren, gamers, bedrijven en andere liefhebbers in staat te stellen het ware potentieel van NFT's te benutten", aldus Bruno Ver, medeoprichter en CEO van Niftify. "Voortbouwend op het recente momentum - van de bèta-lancering tot de uitverkochte NFT's van beroemdheden - brengen deze beursgang en onze nieuwe NFT-veilingsmogelijkheden ons dichter bij het realiseren van onze missie."

Niftify is een gebruikersvriendelijk platform dat gebruikers helpt digitale en fysieke aflossingen te automatiseren. In tegenstelling tot andere platforms worden makers aangespoord hun eigen NFT's te maken en verkopen om te profiteren van de functionaliteit van slimme contracten. Tevens krijgen ze de kans royalty's te verdienen over de toekomstige verkoop van de door hen gemaakte NFT's met gebruik van het Ethereum-royaltyprotocol. NFT's op Niftify worden ook gebruikt als eigendomsbewijs en om de geschiedenis te volgen, zelfs van fysieke items, evenals als authenticiteitsbewijs van digitale en fysieke activa.

De verkoop is nu toegankelijk voor mensen over de hele wereld, met uitzondering van inwoners van de VS, Canada, China, Iran, Libië, Noord-Korea, Syrië, Cuba, Afghanistan en de Krim (als onderdeel van Oekraïne).

Voor meer informatie over Niftify kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen op op niftify.io.

Over Niftify

Niftify™ heeft als missie het creëren van een sterke gemeenschap van NFT-enthousiastelingen: makers, verzamelaars, handelaren, gamers en bedrijven die NFT's willen kopen, verkopen of verhandelen. Met een alomvattend platform dat mensen in staat stelt NFT's te maken, kopen, verkopen en ruilen, biedt Niftify alle voordelen van de blockchain, zonder het complexe bezit van een wallet of handelen in crypto's. Niftify wil NFT's volwassen maken en de echte wereld binnenhalen door hun potentieel te ontsluiten.

Mededeling: Deze aankondiging is geen aanbod voor het verkopen van effecten in de Verenigde Staten. Effecten mogen in de Verenigde Staten uitsluitend worden verkocht als er een registratie of uitzondering van registratie bestaat. Elke openbare aanbieding van effecten in de Verenigde Staten zal worden uitgevoerd door middel van een prospectus die wordt verstrekt door de uitgever of verkopende effectenhouder en die gedetailleerde informatie bevat over de onderneming en het management, alsmede financiële overzichten. Er wordt momenteel geen aanbod in de Verenigde Staten overwogen.

