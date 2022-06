NFTICALLY annonce le premier écosystème de métavers de commerce électronique au monde COMEARTH

Le Métavers a le potentiel d'être un écosystème de 13 billions de dollars en une décennie. Le secteur du commerce électronique devrait également se développer à un taux de croissance annuel moyen de 22,9 % entre les années 2020 et 2027 pour dépasser les 16,2 billions de dollars. Explorant l'intersection de deux marchés en plein essor, les cofondateurs de Polygon, Sandeep Nailwal et Jaynti Kanani, le chef de la direction de Coinbase, Surojit Chatterjee, les cofondateurs de Unacademy, Gaurav Munjal et Roman Saini, le réalisateur indien Subhash Ghai, l'acteur Kunal Kapoor, Cindy Bi de Capital X et Nitish Mittersain de Nazara ont investi dans NFTICALLY. Les marques mondiales Polygon, CEAT, Blockchain Council et SporteNFT, entre autres, ont rejoint COMEARTH.

COMEARTH comprend des parcelles de terrain de différentes tailles qui peuvent être achetées en tant que NFT et sont régies par les contrats intelligents déployés au sommet de la blockchain Polygon. Il servira de marché mondial pour les biens (numériques, physiques et phygitaux) et les services (à l'intérieur et à l'extérieur du Métavers).

Toshendra Sharma, fondateur et PDG de NFTICALLY, a déclaré : « COMEARTH apportera une couche de DIY totalement immersive au commerce électronique et permettra une hyper-personnalisation immersive pour tous. Nous avons l'intention de démocratiser et de faciliter l'adoption massive du Web3 et de combler le fossé entre le commerce électronique Web3 et Web2. »

Brian Trunzo, responsable du Métavers chez Polygon Studios, a déclaré : « Polygon Studios est heureux d'accueillir COMEARTH en tant que partenaire précieux dans l'écosystème. Leur suite d'outils puissants et faciles à utiliser rapproche les marques et les détenteurs de droits de leur public – un aspect essentiel pour faciliter l'adoption du Web3. »

NFTICALLY est une plateforme SaaS de commerce électronique Web3 qui aide les entreprises à intégrer les NFT dans leurs activités grâce à une vitrine en marque blanche sans code, des API, une infrastructure et des outils.

