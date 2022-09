NFTSTAR de The9 Limited présente ses NFT en hommage à Neymar, ses dApps et ses jeux du métavers

SINGAPOUR, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- The9 Limited ( Nasdaq: NCTY) (« The9 »), une société Internet établie, société Internet établie, a annoncé aujourd'hui que sa filiale à part entière NFTSTAR Singapore Pte., Ltd, qui gère la plateforme métaverse Web3 NFTSTAR, organisera une conférence pour le lancement de quatre nouveaux produits le 15 octobre 2022.

NFTSTAR lancera quatre produits, notamment une collection de NFT en hommage à la superstar internationale du football Neymar Júnior, une plateforme sociale métaverse Web3 unique en son genre, « Playmaker », destinée à rassembler les utilisateurs Web3 du monde entier à l'occasion des prochains matchs de football mondiaux importants, un jeu de football Blockchain, « Metagoal », dans lequel les joueurs pourront créer leurs propres clubs de football Web3 et faire des compétitions, et un jeu de collecte de pronostics sportifs, « Wonder Win », dans lequel les joueurs pourront collecter des NFT commémoratifs et répondre à des questions à chaque match. Le lancement de ces NFTs, dApps et jeux métavers constitue la base de l'écosystème métavers NFTSTAR.

La plateforme communautaire NFTSTAR réunira des superstars dans divers domaines, notamment le sport, le divertissement, l'art et les célébrités de différentes industries. La plateforme communautaire NFTSTAR a pour ambitionde devenir un portail important du métavers.

À propos de The9 Limited

The9 Limited (The9) est une société Internet cotée au Nasdaq en 2004. The9 a pour objectif de devenir une société Internet mondiale diversifiée de haute technologie, et se consacre à l'activité blockchain, notamment l'exploitation de cryptomonnaies et la plateforme de métavers sportifs Web3 NFTSTAR.

