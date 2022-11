NFTSTAR et Neymar Jr. lance le NFT Beastmode Metaverse HUMAN

Le MINT débute à partir de 14h00 UTC, le 11 novembre.

Neymar Jr. animera la diffusion en direct du lancement du NFT sur Facebook à 15 heures UTC, le 11 novembre.

SHANGHAI, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- The9 Limited (Nasdaq: NCTY) (« The9 »), une société Internet établie, vient d'annoncer que sa communauté NFT NFTSTAR sort la prochaine série de NFT exclusifs en collaboration avec le footballeur international professionnel brésilien Neymar da Silva Santos Júnior.

La collaboration a été jusqu'à présent un énorme succès, avec le premier lancement de la série Beastmode Metaverse, nommée « JungleVIBES », ayant atteint plus de 60 000 freemints dans le monde entier et touchant une grande partie des fans de Neymar Jr. en constante augmentation.

Beastmode Metaverse est très heureux de lancer sa prochaine édition spéciale pour les plus grands fans de Neymar Jr. et le projet, intitulé « Beastmode Metaverse x Neymar Jr.: Episode 01 - HUMAN », le 11 novembre dans le monde entier. Retrouvez ci-dessous les horaires de sortie dans les principales régions :

Événements de lancement du mint du 11 novembre :

Diffusion en direct : Page Facebook de Neymar Jr. à 15h00 UTC

Espace Twitter : Rejoignez-nous sur @THENFTSTAR à 14h30 UTC

Heure du mint du 11 novembre :

Beastlist Mint : 6h00 PST | 9h00 EST/LATAM | 14h00 UTC

Junglelist Mint : 7h00 PST | 10h00 EST/LATAM | 15h00 UTC

Heure du mint du 12 novembre :

VIBElist Mint : 7h00 PST | 10h00 EST/LATAM | 15h00 UTC

Visitez https://nftstar.com/ pour plus de détails sur Beastlist, Junglelist et VIBElist.

Après le lancement, Neymar Jr. participera à une diffusion en direct du lancement du NFT sur sa page Facebook officielle. Il présentera alors le nouvel NFT Episode 01 et annoncera les gagnants de l'événement Beastmode Football Festival à l'heure du mint officiel, le 11 novembre. Chaque NFT à collectionner est enregistré sur la blockchain, et les utilisateurs obtiendront la propriété du NFT unique à collectionner en l'achetant sur la plateforme NFTSTAR, ou en l'échangeant sur les marchés secondaires.

Au cours de la diffusion en direct et du mint officiel, Neymar Jr. dévoilera des informations sur le second NFT « Episode 2 » qui n'ont pas encore été révélées - un événement à ne pas manquer pour ses plus grands fans et les collectionneurs de NFT. Passez en « Beastmode » et rejoignez le mouvement !

À propos de The9 Limited

The9 Limited (The9) est une société Internet cotée au Nasdaq en 2004. The9 a pour objectif de devenir une société Internet mondiale diversifiée de haute technologie, et est engagée dans des activités de blockchain, notamment l'exploitation minière de crypto-monnaies et une plateforme de tokens non fongibles NFTSTAR.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1942605/image_818605_31411874.jpg

