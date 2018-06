NGK reçoit une commande de batterie NAS pour un projet de démonstration à Dubaï

(Logo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104663/201806195124/_prw_PI1im_3Zm13q2U.jpg)

La batterie NAS 1,2 MW/7,2 MWh a été commandée en août dernier, installée en mars, et sera prochainement mise pleinement en service cet été. Il s'agit de la première installation d'un système de stockage énergétique à grande échelle à Dubaï.

Dubaï accélère son investissement dans les énergies renouvelables afin d'éliminer sa dépendance aux combustibles fossiles. Dubaï construit actuellement le plus grand parc solaire au monde, le Parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dans le sud de l'émirat. L'émirat cible actuellement la mise en place de 5 000 MW de photovoltaïques (PV) et d'énergie solaire concentrée (ESC) d'ici 2030, ce qui élèvera le ratio d'énergies renouvelables à 25 % du total de sa capacité de production.

En prévision de la mise en place à grande échelle d'énergies renouvelables à l'avenir, le système de batterie NAS a été installé aux abords d'une centrale PV de 13 MW au sein du parc solaire. La batterie NAS sera utilisée pour stabiliser les fluctuations de la production d'énergie solaire, ainsi que d'autres applications de réseau incluant la programmation énergétique et le contrôle de la fréquence. L'importante capacité de la batterie NAS en fait un choix idéal pour cet ensemble d'applications.

Le système de batterie NAS de NGK est l'unique système de batterie à avoir démontré une réussite opérationnelle au Moyen-Orient. La batterie NAS est une batterie à température élevée, par conséquent parfaitement adaptée à un fonctionnement dans des régions présentant des températures ambiantes extrêmes, telles que le cœur du Moyen-Orient. Le développement rapide de l'énergie solaire dans les pays du Moyen-Orient accentue actuellement la nécessité de projets de stockage par batteries à grande échelle.

Aperçu de la batterie NAS commandée

Production électrique : 1,2 MW

Capacité de stockage : 7,2 MWh

Site d'installation : Parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum (émirat de Dubaï) Lancement de l'exploitation : prévu pour l'été 2018

À propos des systèmes de batterie NAS (R)

NGK a été la première société au monde à commercialiser le système de batterie NAS, qui a la capacité de stocker plusieurs heures d'électricité. Le système de batterie NAS présente une multitude de fonctionnalités supérieures, parmi lesquelles une importante capacité, une densité énergétique élevée, ainsi qu'une durée de vie étendue. Ce système est capable de maintenir une production élevée d'électricité pendant de longues périodes, permettant la programmation d'un passage de l'énergie solaire de jour à une utilisation de nuit. Depuis 2002, NGK a livré des systèmes de batterie NAS dans près de 200 sites à travers le monde, pour une production totale de plus de 530 000 kW, et une capacité de stockage de 3,7 millions kWh. Ces systèmes sont utilisés pour stabiliser et harmoniser la production électrique issue des sources d'énergies renouvelables, éliminer l'encombrement des lignes de transmission en planifiant un transfert énergétique, équilibrer la charge, ainsi que pour une réponse de fréquence et une alimentation de secours en cas d'urgence.

Pour en savoir plus sur le système de batterie NAS, rendez-vous sur : https://www.ngk.co.jp/nas/

À propos de NGK

NGK est le plus grand fabricant mondial d'isolants électriques, notamment d'isolants de postes électriques et de transmission à ultra haute tension (UHT) de 1 000 kV, et possède une histoire centenaire. Trouvant ses fondements dans une technologie céramique exclusive, NGK contribue à la préservation de l'environnement, en proposant une large gamme de produits et technologies, dans les domaines de croissance « Triple E » de l'énergie, de l'écologie, et des produits électroniques. NGK est par ailleurs l'un des plus grands fabricants de HONEYCERAM et de filtres à particules diesel (FPD) pour les convertisseurs catalytiques des automobiles. NGK est également le fabricant leader mondial étant parvenu avec succès à commercialiser des systèmes de stockage énergétique haute capacité (batteries NAS), qui ont bouleversé l'idée reçue selon laquelle l'électricité ne peut être stockée.

Pour en savoir plus sur NGK, rendez-vous sur : https://www.ngk-insulators.com/en/index.html

