Niacinamida, pantenol, glicerina e ceramidas: por que essa combinação é essencial para a sua pele?

Saiba como a marca #1 mais recomendada por dermatologistas* auxilia nos 5 sinais da pele sensível e estimula as 15 ceramidas que a sua pele precisa

SÃO PAULO, 14 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Você sabe o que as mudanças de temperatura, exposição solar, poluição e até mesmo os banhos quentes têm em comum? Todos contribuem com o enfraquecimento da barreira cutânea, responsável por proteger a nossa pele e o nosso organismo. Uma das consequências dessas agressões diárias é o ressecamento, que além de gerar desconforto, deixa a pele mais vulnerável a infecções, inflamações e alergias.

Somando isso à chegada do inverno e do tempo seco, é ainda mais comum que os sinais da pele sensível se manifestem. Por isso, para ajudar na manutenção da saúde, é importante estabelecer uma rotina de cuidados que ajude a fortalecer a resistência da pele.

Ingredientes-chave como niacinamida, pantenol e glicerina, eficazes na hidratação da pele, são excelentes aliados. Os hidratantes de Cetaphil, por exemplo, combinam esses ativos em suas fórmulas, para oferecer um cuidado completo a todas as peles, prevenindo os 5 sinais da pele sensível: aspereza, desconforto, repuxamento, ressecamento e barreira cutânea enfraquecida.

O Creme Hidratante Cetaphil, encontrado nas versões 250g e 453g, tem uma fórmula1 enriquecida com pantenol, niacinamida e glicerina, prevenindo o ressecamento, aumentando a hidratação2 e reduzindo a sensibilidade da pele3. Produto pode ser encontrado nas principais redes de farmácias e e-commerces de todo o país.

Já a Loção Hidratante Cetaphil, encontrada nas versões 200mL e 473mL, também oferece os benefícios da combinação única de pantenol, niacinamida e glicerina, em uma textura leve e de rápida absorção4.

Na Droga Raia, duas unidades da Loção Hidratante 200mL saem por R$69,90 (promoção Leve 2. Pague 1, válida até 31/08/23 ou enquanto durarem os estoques).

A niacinamida é responsável por melhorar a barreira cutânea, reduzindo a sensibilidade da pele5, enquanto o pantenol tem um ótimo potencial de hidratação6, especialmente quando combinado à glicerina, que tem propriedades umectantes7 e combate o ressecamento.

Agora que você conhece um pouco mais sobre as fórmulas de Cetaphil e a importância desses ativos, vai ser mais fácil estar com a hidratação da pele em dia. Não deixe de procurar por um dermatologista e entender quais são os cuidados adequados às suas necessidades.

*Pesquisa realizada com 200 dermatologistas © Inception | Dezembro de 2022. **93% dos profissionais entrevistados recomendam Cetaphil para hidratação corporal © Inception | Dezembro de 2022; Ref: 9 em cada 10 Dermatologistas recomendam Cetaphil

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2185098/creme_hidratante_linha_core.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2185097/IGM_Locao_Hidratante_200ml_frente_1000x1000px.jpg

