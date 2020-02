NICCOXX Estrena su Nuevo Sencillo y Video "So Sexy"

"So Sexy" lleva impreso el sello y la esencia de los sensuales e irreverentes ritmos de NICCOXX , mejor delineados con la presencia en este sencillo de la cantante y compositora Loren con el Vocal Mix del tema, quien con su interpretación ayudó a delinear de una manera mucho más sugestiva la sensualidad característica de "So Sexy" .

El video oficial de "So Sexy" fue filmado en la ciudad de New York, y cuenta con la participación e interacción en rodaje de NICCOXX, la cantante Loren y la sensual modelo Nicole Perea, todo en una atmósfera de mucha sugestividad que resalta la esencia del tema, combinando la estética moderna y de vanguardia, pero a su vez evocando las sensaciones e imágenes de la estética tradicional de la electrónica."So Sexy" se perfila como un tema que escalará rápidamente en popularidad en la creciente escena y tendencia de la música electrónica.

El lanzamiento oficial del sencillo "So Sexy" se llevó a cabo en el 2019 en la ciudad de New York en una gran celebración con la presentación NICCOXX, quien en esa oportunidad compartió tarima con el famoso y reconocido rapero y compositor americano Post Malone, y posteriormente NICCOXX volvió a interpretar su tema "So Sexy" en vivo en la celebración del 2º Rodeo Festival Circuito Delicias de Minas 2019 en Newark New Jersey, donde compartió cartel en esta ocasión con el afamado DJ, Productor y Cantante Alex Sensation y las figuras del género urbano Darrell y El Alfa "El Jefe". "So Sexy" es una producción en conjunto de NICCOXX con Moritz Villa Ft. Loren (Vocal Mix).

So Sexy - Niccoxx, Moritz Villa ft. Loren (Vocal Mix) - OFFICIAL VIDEO

Nicolás Steeven García Hernández conocido en el mundo artístico como NICCOXX, nace en Colombia y es considerado una de las jóvenes promesas en la música electrónica a nivel mundial. El arduo trabajo y dedicación del joven DJ Colombiano NICCOXX, quien ya se encuentra basado en los Estados Unidos, ha rendido sus frutos ya que inicia el 2020 con el estreno de su nuevo video oficial "So Sexy" después de una imparable temporada de exitosas presentaciones en los más destacados festivales y eventos como parte de su gira USA - Europa.

En el 2018 compartió escena en el KRYDER YACHT CRUISE NYC de Crust Nation con el afamado DJ internacional DJ Kryder en New York, y en diversos festivales a lo largo de los EE. UU. con diferentes y reconocidos artistas latinoamericanos.

En el 2019 se presenta en el Marquee New York, compartiendo la tarima con el reconocido rapero Post Malone y donde estrena su nuevo sencillo "So Sexy"; posteriormente es nominado a la 5ta Edición de los Premios Latinos Fama 2019 de New York en la categoría de "DJ - Productor Revelación del año", donde se alzó con tan notable reconocimiento. Inmediatamente viene su debut en el Fashion Designers of Latin America de la afamada New York Fashion Week edición 2019 celebrando su nominación y llevando lo mejor de su producción a este distinguido escenario para luego cumplir con su exclusiva presentación en "The Jungle Party", del festival internacional Miami Music Week en Key Biscayne de la bahía de Miami. Ya a mediados del 2019 es invitado al festival internacional 2º Rodeo Festival Circuito Delicias de Minas 2019 en Newark New Jersey donde comparte cartel con las destacadas figuras de la música urbana Alex Sensation, Darrell y El Alfa "El Jefe". El nombre artístico de NICCOXX fue inspirado por su nombre NIC que significa Nicolás, CO que hace honor a Colombia, y las XX un complemento de su exuberante personalidad artística.

Sobre Loren:

La cantante y compositora Loren es una artista de gran creatividad y versatilidad musical. Después de dedicar varios años al estudio de la música clásica en Medellín, Colombia, empieza un nuevo camino hacia el pop latino internacional. Proveniente Colombia, y ahora basada en los Estados Unidos, la cantautora Loren se ha dedicado por entero a la composición y producción musical de cara a su internacionalización, trabajo que ha dado frutos como el lanzamiento de su primer single "La magia que hay en ti" como parte de su primera producción musical "Una Parte de Mi". Alternando entre sus múltiples presentaciones en New York y otras grandes ciudades de los EE. UU., Loren sigue componiendo y los éxitos no paran de llegar, con nuevos temas como "Te dejo ir", "Se vale Sentir" y "Qué más da". En el 2019 estrena el video oficial de su single "Te dejo ir".

Sigue a NICCOXX en:

Youtube: Dj Niccoxx

Faceook: Niccoxx (@DJNiccoxx)

Instagram: @djniccoxx

Soundcloud: Niccoxx

Niccoxx.com

Loren:

Youtube: Loren Music

Facebook: Loren Music (@lorenmusic.co)

Instagram: @lorenrmusic

Lorenmusic.us

MEDIA CONTACT, PUBLINET SOLUTIONS

Press – Booking

Carlos Plaza

Corporate Communications

PublinetSolutions@gmail.com

(718) 600-3305

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1089456/NICCOXX.jpg

Video - https://youtu.be/ZakEA4f6Vw8

FUENTE Publinet Solutions

Related Links

www.publinetsolutions.com



SOURCE Publinet Solutions