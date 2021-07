NicheRMS365™ devient la plateforme de gestion des dossiers de la police du Humberside

HUMBERSIDE, Royaume-Uni, 27 juillet 2021 /PRNewswire/ -- La police du comté de Humberside a choisi NicheRMS365™ pour lancer dans le cadre du lancement d'un programme de migration des activités de l'ensemble de l'organisation afin de déployer la plateforme policière NicheRMS365 dans son intégralité.

NicheRMS365 permet la gestion, le traitement et le partage de l'information, donnant ainsi à la police de Humberside une plus grande visibilité des personnes vulnérables, ainsi que la possibilité de prévenir et de détecter les crimes, de traduire les coupables en justice et d'accroître la sécurité communautaire.

NicheRMS365 couvre l'ensemble de la gestion de l'information policière sur une seule plateforme, donnant aux quelque 3 500 agents assermentés et membres du personnel de la police du Humberside une vue opérationnelle ciblée pour chaque situation de police de grande importance afin d'accroître la sécurité des citoyens.

NicheRMS365 fournit les capacités opérationnelles dont les agents ont besoin pour travailler depuis n'importe quel endroit et sur n'importe quel appareil. La police du Humberside jouira d'une expérience fluide en utilisant simultanément les fonctionnalités de la suite de produits Microsoft 365 et de la plateforme NicheRMS365.

Avec NicheRMS365, la police du Humberside pourra rationaliser les processus opérationnels quotidiens et profiter des avantages d'une saisie unique des données, avec un partage des données à l'échelle du secteur pour éviter les doublons. Parmi les avantages supplémentaires fournis par NicheRMS365, on trouve :

Flexibilité : NicheRMS365 permettra aux agents et au personnel d'avoir accès à toute information de police de grande importance, quel que soit leur emplacement.

Stabilité technique et fonctionnelle : NicheRMS365 offre une plateforme opérationnelle hautement robuste et sécurisée qui répondra à tous les besoins de la police du Humberside en matière de gestion des dossiers, notamment en ce qui a trait aux renseignements sur les crimes, aux dossiers et aux enquêtes, à la gestion de la détention, à la gestion des biens et de la criminalistique, à la gestion des affaires ainsi qu'à la protection et à la gestion des failles. En outre, NicheRMS365 comprend des capacités de production de rapports, d'attribution de tâches, d'information et de mobilité pour soutenir davantage les policiers de première ligne.

Efficacité opérationnelle : NicheRMS365 simplifie la saisie des données grâce à ses capacités uniques de saisie guidée, ce qui permet aux agents d'obtenir des rapports rapides et précis, faciles à utiliser. La capacité de saisie guidée réagit facilement à l'incident qui est traité et s'adapte en conséquence selon les exigences de saisie des données des différentes classifications d'incident.

Niche est fière de soutenir la police du Humberside dans l'accomplissement de sa mission, qui consiste à « bâtir des communautés sûres et fortes, au sein desquelles la population sait comment se protéger et prendre des décisions éclairées ».

À propos de NicheRMS365

Chez Niche, nous mettons l'accent en priorité sur les demandes d'information des agents en première ligne lorsque les secondes comptent. L'interface utilisateur réactive de NicheRMS365 offre une expérience utilisateur cohérente et intuitive sur les téléphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, de sorte que les services puissent simplement se former une fois et l'utiliser partout - sur n'importe quel appareil.

NicheRMS365 est la plateforme mobile qui est la référence en matière de système de gestion des dossiers (RMS) de police dans le monde entier. Elle est utilisée par 162 000 agents assermentés au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, et en Australie. Il s'agit de la plateforme RMS la plus configurable, la plus performante et la plus reconnue au monde.

