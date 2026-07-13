NICOLAS HIERONIMUS, PDG DE L'ORÉAL, ET LOUIS THEROUX SONT LES TÊTES D'AFFICHE DE L'ÉVÉNEMENT UNLEASH À PARIS, OÙ 8 500 RESPONSABLES DES RESSOURCES HUMAINES ISSUS DE 140 PAYS SE RÉUNISSENT POUR RÉINVENTER LE TRAVAIL

Les directeurs des ressources humaines de SAP, The Kroger Co, bp, adidas, Lloyds Banking Group, Sony Music, AXA, Accor, Orange et bien d'autres encore, responsables de plus de 100 millions d'employés, rempliront le Paris Convention Centre du 20 au 22 octobre 2026, avant que le salon UNLEASH ne s'étende à la plus grande salle du complexe en 2027.

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PARIS, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- UNLEASH, le salon et la conférence internationaux qui rassemblent les acteurs du secteur des ressources humaines, a annoncé aujourd'hui le programme phare de son édition parisienne, qui se tiendra du 20 au 22 octobre 2026. Pendant trois jours, au Paris Convention Centre, 8 500 dirigeants de haut niveau issus de 140 pays, représentant au total plus de 100 millions d'employés, se réunissent pour répondre à une question : comment les organisations repensent, voire, dans de nombreux cas, réinventent le travail à l'ère de l'IA.

Une exclusivité UNLEASH : L'Oréal sur la scène 1 — Les humains × l'IA

Peu d'entreprises incarnent mieux la capacité à se réinventer que le Groupe L'Oréal, qui a réuni à Paris les responsables mondiaux des ressources humaines de ses 40 marques internationales. Nommée « Entreprise la plus innovante d'Europe » par Fortune en 2025, avec trois produits figurant dans le classement des « Meilleures inventions de 2025 » du magazine TIME, le groupe réunit désormais le talent, les compétences et l'IA en une seule et même stratégie d'investissement Nicolas Hieronimus, PDG du groupe, et Jean-Claude Le Grand, directeur des ressources humaines, rejoignent la scène pour expliquer comment cet investissement a permis de créer l'un des moteurs d'innovation les plus primés du monde des affaires, et ce que l'avenir leur réserve.

Leadership éclairé

Animateur, réalisateur de documentaires et auteur de renom, Louis Theroux animera le discours de clôture intitulé « Two Visions, Two AI Strategies: One Extraordinary Conversation » (Deux visions, deux stratégies en matière d'IA : une conversation extraordinaire), le 22 octobre à 15 h 05 (heure d'été d'Europe centrale). Il est accompagné par Josh Bersin, le premier analyste mondial du secteur des ressources humaines, dans son exclusivité UNLEASH consacrée au marché des technologies du travail, de l'auteure et dramaturge, Margaret Heffernan, qui abordera le thème du leadership en période d'incertitude, de la neuroscientifique Anne-Laure Le Cunff, qui expliquera comment les êtres humains pensent, apprennent et prennent des décisions, de Peter Hinssen, cofondateur de nexxworks, sur le « jamais normal », et d'Howard Yu, de l'IMD, sur la manière de se préparer et de rester prêt pour l'avenir.

La nouvelle catégorie : les technologies du travail

UNLEASH a vu le jour à la croisée des chemins entre les technologies RH et la fonction de directeur des ressources humaines. Depuis, le marché a dépassé le cadre de cette appellation. Les plateformes présentées au salon de Paris ne se contentent plus d'automatiser une seule fonction RH : elles repensent la manière dont les entreprises recrutent, forment, récompensent, planifient et répartissent le travail entre leurs collaborateurs et leurs agents IA. Cette catégorie, c'est celle des technologies de travail, et c'est à Paris qu'elle se déploie à grande échelle, devant les acheteurs qui dirigent les plus grands effectifs au monde.

Le programme le plus prestigieux de l'histoire du secteur

En marge des interventions principales : Jean-Dominique Senard, président du groupe Renault, à qui l'on attribue le mérite d'avoir stabilisé l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, et co-auteur du rapport à l'origine de la loi Pacte en France, Eddie Wilson, PDG de Ryanair, la compagnie aérienne qui a transformé l'aviation européenne et ne cesse de réinventer son mode de fonctionnement, et Robert Gibbs, ancien administrateur adjoint de la NASA chargé du soutien aux missions, sur la conduite de missions complexes en période de changement.

Ils sont rejoints par les directeurs des ressources humaines et les responsables de la formation des plus grands employeurs mondiaux, notamment SAP SE, Google, Meta, bp, adidas, Lloyds Banking Group, Sony, Siemens, Ahold Delhaize, Merck Group, Accor, Orange, AXA, Thales Group et On.

L'année de la remise des diplômes pour Paris

L'année 2026 marque la fin du parcours de formation pour UNLEASH. En plus d'une salle comble au Paris Convention Centre, des dizaines d'événements organisés par nos partenaires et la communauté se déroulent dans toute la ville tout au long de la semaine du salon. En octobre 2027, UNLEASH s'installe dans le plus grand hall de Paris Expo Porte de Versailles.

« Si vous en avez assez des prévisions catastrophistes concernant l'IA et l'emploi, Paris est le remède idéal », a déclaré Marc Coleman, fondateur et PDG d'UNLEASH. « Les dirigeants ne se demandent pas si le monde du travail va changer : ils montrent comment ils le réinventent et comment ils en sortent gagnants. Les 8 500 dirigeants présents à Paris sont responsables de plus de 100 millions de salariés. Lorsqu'ils prennent des décisions plus éclairées et plus rapides concernant la manière de repenser le travail, c'est l'ensemble du monde du travail qui évolue. C'est ce qui se passe là où les responsables des ressources humaines se rencontrent ».

À propos d'UNLEASH

UNLEASH est le lieu de rencontre incontournable du monde des ressources humaines. Grâce à ses salons phares à Paris et à Miami, ainsi qu'à sa plateforme médiatique et d'analyse, UNLEASH offre aux plus hauts responsables des ressources humaines, du monde des affaires et des technologies du monde entier les informations nécessaires pour prendre des décisions plus éclairées et plus rapides concernant l'avenir du travail.

www.unleash.ai

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