Nieuw Appian-platform democratiseert AI voor procesautomatisering

Nieuwste platformversie verbetert end-to-end automatisering; Nieuwe Contract Writing-oplossing vereenvoudigt procurement voor de overheid

AMSTERDAM, 4 mei 2023 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) kondigde vandaag de release aan van de nieuwste versie van het Appian Platform voor procesautomatisering. De nieuwe release introduceert AI Skill Designer, een low-code manier om aangepaste machine learning (ML) modellen te bouwen, trainen en implementeren. De release bevat ook verbeteringen in automatisering en totale ervaring, alsmede verder gestroomlijnd data management via de Appian Data Fabric.

The latest version of the Appian Platform for process automation introduces AI Skill Designer, a low-code way to build, train, and deploy custom machine learning (ML) models.

Appian AI Skill Designer stelt ontwikkelaars op alle niveaus in staat om AI eenvoudig te operationaliseren en repetitieve taken te automatiseren, zodat ze hun medewerkers kunnen vrijmaken en het risico van menselijke fouten bij de classificatie en extractie van gegevens wordt geëlimineerd. Het low-code ontwerp stelt ontwikkelaars in staat om snel AI te integreren om bedrijfsfuncties te optimaliseren, terwijl de native AI/ML-diensten van het Appian Platform worden gebruikt om automatisch een integratie van AI-mogelijkheden te bieden. Het Appian Platform biedt drie out-of-the-box native AI Skills voor contentverwerking: documentclassificatie, e-mailclassificatie en documentextractie.

Appian-klant Laborers' International Union of North America (LiUNA) gebruikt de AI Skill voor documentclassificatie om arbeidsgeschillen sneller aan te pakken en de procesautomatisering te verhogen.

"Appian AI Skill Designer helpt ons echte waarde uit AI te halen zonder dat we een team van datawetenschappers nodig hebben om het uit te zoeken", zegt Matt Richard, CIO, LiUNA. "Het low-code ontwerp maakte het voor onze ontwikkelaars snel en eenvoudig om AI in onze bestaande applicaties op te nemen."

"AI is een essentieel onderdeel van de end-to-end automatisering die bedrijven nodig hebben om efficiëntie en marktdifferentiatie te verkrijgen. Andere AI-tools zijn complex en missen data privacy, waardoor de meeste organisaties geen waarde uit AI kunnen halen", aldus Michael Beckley, CTO en oprichter van Apian. "Wij nemen de barrières van complexiteit weg, zodat iedereen aangepaste AI-modellen kan trainen zonder speciale vaardigheden, terwijl we er ook voor zorgen dat AI-trainingsgegevens veilig zijn en voldoen aan de regelgeving."

Deze nieuwe release verhoogt de totale ervaring voor alle gebruikers met nieuwe functies voor Portals, Sites en interfaces die de ontwikkeling sneller en gemakkelijker maken. De nieuwe functies omvatten:

Uitbreiding van paginanavigatie op Sites en Portals. U kunt nu tot 10 pagina's toevoegen aan een site of portal, waardoor u de flexibiliteit heeft om gebruikers een robuuste en aantrekkelijke ervaring te bieden. Naarmate er meer pagina's worden toegevoegd, wordt de navigatie geoptimaliseerd voor een vereenvoudigde weergave.

U kunt nu tot 10 pagina's toevoegen aan een site of portal, waardoor u de flexibiliteit heeft om gebruikers een robuuste en aantrekkelijke ervaring te bieden. Naarmate er meer pagina's worden toegevoegd, wordt de navigatie geoptimaliseerd voor een vereenvoudigde weergave. Domeinen van Portals aanpassen . Nu kunt u uw Portals configureren met een aangepast domein dat overeenkomt met bestaande webadressen.

. Nu kunt u uw Portals configureren met een aangepast domein dat overeenkomt met bestaande webadressen. Bouw Portals voor de gezondheidszorg met HITRUST-certificering. Portals vallen nu onder de HITRUST-certificering van het Appian Platform en kunnen worden gebruikt voor het vastleggen van beschermde gezondheidsinformatie volgens de industrienorm.

Appian Data Fabric voegt gegevens uit elk systeem samen in één virtueel datamodel, terwijl de gegevens blijven waar ze zijn. Deze release bevat Data Fabric verbeteringen om de tijd en moeite die nodig zijn om krachtige applicaties te bouwen te verminderen, zoals:

Vastleggen en weergeven van bedrijfsgebeurtenissen . Data en de manier waarop gebruikers ermee omgaan, vormen het hart van de onderneming. Record events maken het mogelijk te traceren wie actie heeft ondernomen op een record en wanneer. Zodra gebeurtenissen worden vastgelegd, worden ze weergegeven in de lijst met gebeurtenissen om een tijdlijn en een momentopname van bedrijfsactiviteiten te genereren.

. Data en de manier waarop gebruikers ermee omgaan, vormen het hart van de onderneming. Record events maken het mogelijk te traceren wie actie heeft ondernomen op een record en wanneer. Zodra gebeurtenissen worden vastgelegd, worden ze weergegeven in de lijst met gebeurtenissen om een tijdlijn en een momentopname van bedrijfsactiviteiten te genereren. Vereenvoudigde beveiliging van record acties. In deze release brengt de Appian data security functies samen met de introductie van codeloze record action security. Nu kunt u bekende low-code beveiligingsregels gebruiken om te bepalen wie uw acties kan zien en wanneer.

In deze release brengt de Appian data security functies samen met de introductie van codeloze record action security. Nu kunt u bekende low-code beveiligingsregels gebruiken om te bepalen wie uw acties kan zien en wanneer. Integratie met elke database die het JDBC-protocol ondersteunt. Deze release biedt de flexibiliteit om verbinding te maken met nog meer databases. Gebruikers kunnen nu naadloos verbinding maken met elke externe database die het JDBC-protocol ondersteunt.

Nieuwe oplossing: Appian Contract Writing

Appian helpt meer dan 200 overheidsorganisaties met end-to-end automatisering voor snellere en efficiëntere diensten en programma's. De aankondiging van vandaag omvat ook de lancering van Appian Contract Writing, een krachtige oplossing die de Government Acquisition Management solution set aanvult. Appian Contract Writing stelt federale instanties in staat om het volledige schrijfproces van contracten te digitaliseren en te automatiseren, waardoor de tijd en kosten die gepaard gaan met het handmatig opstellen van contracten worden verminderd. De oplossing bevat een visuele drag-and-drop interface, kant-en-klare sjablonen en een geautomatiseerd goedkeuringsproces dat naleving garandeert en fouten vermindert. Met Appian Contract Writing profiteren bureaus van een snellere time-to-value terwijl ze de flexibiliteit behouden om de oplossing aan te passen en uit te breiden voor hun specifieke behoeften met behulp van het low-code ontwerp van Appian.

Appian Government Acquisition Management oplossingen kunnen worden ingezet en eenvoudig worden aangepast in de FedRAMP-gecertificeerde, IL4/IL5-compliant Appian Cloud, en maken gebruik van alle essentiële mogelijkheden van Appian - data fabric, procesautomatisering, process mining en de totale ervaring- om de procurement workflows en processen te moderniseren en te versnellen.

Volg deze links voor meer informatie over het Appian Platform en Appian Contract Writing.

Over Appian

Appian is een softwarebedrijf dat bedrijfsprocessen automatiseert. Het Appian Platform bevat alles wat je nodig hebt om zelfs de meest complexe processen van begin tot eind te ontwerpen, te automatiseren en te optimaliseren. s Werelds meest innovatieve organisaties vertrouwen op Appian om hun workflows te verbeteren, gegevens te verenigen en activiteiten te optimaliseren, wat resulteert in betere groei en superieure klantervaringen. Ga voor meer informatie naar www.appian.com. [Nasdaq: APPN]

Volg Appian: Twitter, LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2069827/Appian_latest_version_of_AI_Skill_designer.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/4017470/Appian_Logo.jpg

SOURCE Appian