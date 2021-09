Nils Andersen-Röed rejoint Binance d'Europol pour renforcer l'équipe chargée des enquêtes et de l'audit

Avant son poste chez Europol, Nils Andersen-Röed était le chef de projet de l'unité Dark Web de la police nationale néerlandaise. Il a également été le chef de projet de l'opération Gravesac/Bayonet, coordonnant la prise de contrôle et le démantèlement des marchés du Dark Web, Hansa Market et Alphabay. Avec des collègues du monde entier, Nils Andersen-Röed a joué un rôle déterminant dans cette opération mondiale. Au cours de cette action, une énorme quantité d'informations concernant le commerce illicite a été recueillie et partagée avec d'autres organismes d'application de la loi, ce qui a conduit à de nombreuses arrestations dans le monde entier et a grandement contribué à « nettoyer » l'industrie cryptographique.

Nils Andersen-Röed a commenté : « Après avoir travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine de l'application de la loi, je suis heureux de relever de nouveaux défis au sein de l'équipe de d'enquêtes et d'audit de Binance. Au fil des ans, j'ai appris que le simple fait d'arrêter des criminels ne suffit pas à lutter contre la criminalité; il faut aussi examiner l'ensemble de l'écosystème dans lequel ils évoluent. Les criminels et autres intervenants mal intentionnés tentent d'utiliser la cryptographie à des fins illégales, ce qui peut avoir un impact sur les participants innocents de toute l'industrie. Chez Binance, je serai en mesure de protéger les plateformes et les utilisateurs de ces intervenants mal intentionnés tout en aidant les organismes d'application de la loi du monde entier à mener leurs enquêtes et à assurer la sécurité des poursuites. »

« Mon objectif est de faire de l'industrie des cryptomonnaies (et de Binance en particulier) un endroit plus sûr. La collaboration internationale entre l'industrie et les organismes d'application de la loi est essentielle. En effet, les criminels ne se soucient pas des frontières. Une collaboration accrue entre le secteur public et le secteur privé sera également bénéfique pour lutter contre la criminalité et faire de cette industrie un endroit plus sûr pour tous. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1628261/Binance_Nils_Andersen_Roed.jpg

Related Links

https://www.binance.com/en



SOURCE Binance