NinjaOne nomme Shay Mowlem au poste de directeur du marketing et de la stratégie

Un cadre expérimenté appelé à diriger le marketing et la stratégie de croissance axée sur les produits à l'échelle mondiale

AUSTIN, Texas, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- NinjaOne , la première plateforme de gestion informatique unifiée pour les fournisseurs de services gérés et les départements d'informatique, a annoncé aujourd'hui que Shay Mowlem rejoignait l'entreprise pour occuper le poste nouvellement créé de directeur du marketing et de la stratégie. Shay Mowlem supervisera les activités marketing à l'international et pilotera la stratégie de croissance axée sur les produits et les partenariats stratégiques de l'entreprise. Shay Mowlem compte plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans des entreprises technologiques à forte croissance telles que Rubrik, MuleSoft et Splunk.

« NinjaOne cherche à aider les entreprises du monde entier à moderniser leurs capacités en informatique et à accroître leur efficacité grâce à l'automatisation et à une expérience utilisateur exceptionnelle. Alors que nous continuons à élargir notre gamme de produits et notre présence à l'échelle mondiale, les qualités de dirigeant chevronné de Shay Mowlem en matière d'orientation des entreprises SaaS vers une croissance accélérée seront un atout inestimable, a déclaré Sal Sferlazza, PDG de NinjaOne. Je suis ravi que Shay Mowlem nous rejoigne. Son expérience de dirigeant, axée à la fois sur le marketing et sur les produits, fait de lui le candidat idéal pour mener NinjaOne vers sa prochaine phase de croissance. »

Shay Mowlem a rejoint NinjaOne après avoir quitté Illumio, où il était directeur du marketing. Il a mené l'entreprise au cours d'une phase de transformation mondiale des opérations de mise sur le marché, notamment en élaborant des stratégies innovantes pour accroître les programmes de création de la demande, construire la notoriété de la marque et créer la catégorie de segmentation Zero Trust de l'entreprise. Auparavant, Shay Mowlem a occupé des postes de directeur du marketing et de chef de produit chez Rubrik, MuleSoft et Splunk ; dans chacune de ces entreprises, il a opéré dans le cadre d'une situation de croissance significative.

« NinjaOne est la plus grande entreprise indépendante qui aide les fournisseurs de services gérés et les professionnels de l'informatique en interne à contrôler, gérer et prendre en charge leurs appareils. Avec la pérennisation des environnements de travail flexibles et la hausse du nombre d'appareils et d'applications, la mission de NinjaOne de contribuer à l'unification des opérations informatiques s'avère opportune et essentielle, a déclaré Shay Mowlem, directeur du marketing et de la stratégie de NinjaOne. Je suis heureux de faire partie de l'équipe NinjaOne et impatient de soutenir nos clients dans leur parcours de modernisation informatique. »

À propos de NinjaOne

NinjaOne est une solution de gestion informatique unifiée qui simplifie le fonctionnement des équipes informatiques. NinjaOne permet aux fournisseurs de services gérés aux équipes informatiques d'automatiser, de gérer et de corriger toutes leurs missions de gestion des terminaux au sein d'une plateforme unique rapide, moderne et intuitive, afin d'améliorer l'efficacité technique et la satisfaction des utilisateurs. NinjaOne compte plus de 9 000 clients dans le monde, et reste en tête des classements pour assistance client d'excellence. NinjaOne est reconnu comme le logiciel le mieux classé dans sa catégorie par G2 et Gartner Digital Markets depuis trois ans.

Contact pour les médias

