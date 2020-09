Nippon Express assure des réseaux mondiaux d'approvisionnement en vue d'une livraison sûre et sécurisée de produits pharmaceutiques dans le monde entier

TOKYO, 10 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. est en train de perfectionner des réseaux de chaînes logistiques de produits pharmaceutiques qui doivent répondre à la fois aux exigences matérielles et logicielles des bonnes pratiques de distribution (normes visant à assurer une distribution correcte des produits pharmaceutiques, désignées ci-après par « BPD ») et permettre ainsi un approvisionnement plus sûr et plus sécurisé en produits pharmaceutiques.

Compte-tenu de la mondialisation des chaînes logistiques des produits pharmaceutiques, la Société va également mettre en place des pôles économiques conformes aux BPD sur les marchés les plus importants dans le monde entier afin de renforcer ses réseaux d'approvisionnement à une échelle mondiale.

En outre, Nippon Express s'appliquera à utiliser les technologies numériques de l'internet des objets (IdO) et de la chaîne de blocs pour suivre de bout en bout les informations logistiques, apportant ainsi sa contribution à l'optimisation des chaînes logistiques sur l'ensemble de l'industrie grâce à une approche axée sur les données et offrant une traçabilité et une efficacité opérationnelle accrue.

Contexte

Le « Plan de gestion du Groupe Nippon Express à l'horizon 2023 -- Croissance dynamique » estime en tant que priorité dans le cadre de la « Stratégie de croissance pour les activités de base » de ce Plan le renforcement des trois approches de la Société : une approche basée sur le client / industrie, une approche basée sur les facteurs commerciaux et une approche basée sur les zones. En déterminant comment adapter de manière optimale ses services aux besoins de clients individuels, Nippon Express concentre des efforts particuliers sur cette approche client / industrie où les services sont envisagés du point de vue du client.

Nippon Express veut s'assurer de disposer de l'expertise complète et du strict contrôle de qualité qu'exige la logistique des produits pharmaceutiques. Le Groupe a ainsi créé en juillet 2020 une Division des activités liées aux produits pharmaceutiques et un Bureau d'assurance qualité de la logistique des produits pharmaceutiques afin d'établir à l'échelle du Groupe des normes uniformes sur les cadres opérationnels, le développement des ressources humaines, les régimes d'assurance qualité, etc.

- Réseaux mondiaux de chaînes logistiques pharmaceutiques permettant un approvisionnement sûr et sécurisé en produits pharmaceutiques

Ce service commencera au printemps prochain au Japon, et dans le monde entier par la suite.

1. Établissement de réseaux d'approvisionnement au Japon

Nippon Express est à l'heure actuelle en train de mettre en place des installations spécifiques pour produits pharmaceutiques dans l'est du Japon, l'ouest du Japon, Kyushu et Toyama. Elles serviront à appuyer les « plaques tournantes médicales » de l'aéroport international de Narita et de celui de Kansai, longtemps associés à l'import / export de matières premières et de produits finis.

L'équipement de ces installations leur permettra de maîtriser un contrôle qualité conforme aux BPD ainsi que des plans de continuité des activités (PCA) en ce qui concerne l'approvisionnement en produits pharmaceutiques. La construction de plateformes servira au stockage et au transport en entrepôt commun, opérations qui jusqu'à présent s'effectuaient en fonction de clients individuels, et ceci aidera à faire face à la pénurie de chauffeurs de camion occasionnée par l'utilisation des véhicules dans les rotations, et ainsi obtenir une plus grande efficacité opérationnelle. Ces installations seront mises en service en février 2021.

2. Expansion à l'échelle mondiale

Nippon Express tire pleinement parti des atouts de son propre réseau mondial où les infrastructures et les opérations de transit sont connectées grâce au développement à l'étranger de réseaux logistiques qui garantissent la sécurité à l'échelle du globe comme l'exige la logistique des produits pharmaceutiques.

De façon plus spécifique, la Société est en train d'établir à l'étranger des centres de groupage (CFS) conformes aux BPD sur les principaux pôles économiques de produits pharmaceutiques. Elle a déjà ouvert des CFS conformes aux BPD à Londres et à Milan, qui tous deux hébergent des groupes de fabricants de nouveaux médicaments, en Inde où les médicaments génériques entraînent une forte croissance du marché, et aux États-Unis, plus grand marché mondial, où la certification de conformité aux BPD a été obtenue à Chicago. Outre le renforcement des pôles économiques en Europe et aux États-Unis, Nippon Express prévoit d'obtenir la certification BPD dans les pays asiatiques où les services médicaux deviennent de plus en plus accessibles.

La Société va poursuivre la consolidation de son réseau grâce à des accords futurs de fusion-acquisition et à d'autres moyens en vue d'offrir une logistique de stockage et de distribution sur les principaux marchés autour du globe.

3. Accroître la sophistication de la chaîne logistique grâce à une approche fondée sur les données

En avril 2020, Nippon Express a ouvert un Bureau stratégique des plateformes numériques, nouveau bureau qui apportera à l'industrie pharmaceutique ainsi qu'à d'autres secteurs des solutions conçues pour optimiser complètement leurs chaînes logistiques.

Une plateforme numérique destinée à l'industrie pharmaceutique est en cours d'édification ; elle fera appel à des dispositifs de l'IdO et à la technologie des chaînes de blocs pour relier de bout en bout le contrôle de la température et d'autres informations logistiques. Il est prévu d'utiliser ces informations logistiques pour mettre au point des services de distribution commerciale.

La Société par ailleurs fait équipe avec des responsables de l'industrie afin d'envisager ceci en tant que plateforme numérique ouverte que les parties intéressées pourront utiliser conjointement.

Dans la poursuite de sa mission sociale visant à devenir une force motrice dans le développement de la société par le biais de la logistique, Nippon Express utilisera pleinement ses réseaux mondiaux d'approvisionnement en produits pharmaceutiques afin de se mettre au service de ses clients de l'industrie pharmaceutique et créer une nouvelle valeur grâce à la logistique.

